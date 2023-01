Editorial 04-01-2023

Discapacidad cognitiva

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, por 136 votos a favor y 1 en contra, la resolución 539. Por su intermedio se solicita al Gobierno que envíe un proyecto de ley que amplié la cobertura del seguro de acompañamiento de niños y niñas que padezcan discapacidad cognitiva. La idea es que el mecanismo opere con independencia de la edad que tengan.



El documento recuerda que, el 30 de diciembre de 2017, se publicó la Ley 21.063. Ella creó un seguro de acompañamiento de niños y niñas que padezcan determinadas enfermedades. Además, modificó el Código del Trabajo a efectos de otorgar permisos a los padres y madres o terceros a fin de que ejerzan efectivamente el acompañamiento.



Se estima que dicho beneficio es un avance para los padres y madres que se encuentran en esta situación. No obstante, se alerta que la ley no considera la situación de los hijos o hijas que son mayores de edad y padecen de alguna enfermedad y que, además, mantienen una condición de discapacidad severa o discapacidad cognitiva.



En tal plano, se aspira a que se corrija dicha omisión y el seguro se aplique independientemente de la edad que tengan las y los hijos. Ello permitirá a sus cuidadores/as acompañarlos, con la seguridad de no perder sus trabajos o pedir permisos que podrían afectar su relación laboral.