Opinión 18-05-2025

DISCÍPULOS EN EL AMOR…

Raúl Moris G. Pbro.





Y era noche... El versículo que antecede a este pasaje en el Evangelio según san Juan concluye en griego con una oración de tres rotundos monosílabos, que suena como una sentencia condenatoria, como tres campanadas ominosas que preludian la Pasión del Señor, incluso como un telón que cae cerrando la función.



Con la salida de Judas del cenáculo, camino del encuentro en donde habrá de pactar la entrega de Jesús, ha comenzado la hora de las tinieblas, de esas mismas que, como adelantaba el prólogo del Evangelio en el v 5, no lograron sofocar y vencer a la luz que venía al mundo, de esas mismas que ensombrecen el corazón de los miembros del Sanedrín, que condenará a Jesús, las mismas que, desde una comprensión sesgada y desesperada del mesianismo, se imponen en el corazón de Judas, y lo seducen con el plan de la traición.



Ha caído la oscuridad sobre el camino que ha emprendido Jesús con sus Apóstoles, ya no habrá más días en los que a pleno sol se manifieste el Don de Dios, como ocurrió en el encuentro con la Samaritana, ni mañanas claras que lo sorprendan predicando, libre y con autoridad, en los patios del Templo de Jerusalén.



El camino de ascenso hacia la ciudad de David, ha sido en realidad el camino de descenso hacia la exasperación de sus enemigos, hacia el enfrentamiento con los poderes que no le perdonarán el que venga a anunciar sin credenciales reconocidas las buenas noticias de parte de Dios, su Padre, ni a desenmascarar lo que se oculta bajo los mantos de los doctores, detrás del gesto litúrgicamente perfecto y la mueca piadosa de los sumos sacerdotes; ésta ha sido la ruta que lo conduce a la incomprensión, a la soledad, a la Cruz.



Ahora el Hijo del hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él… Y no obstante la noche, las palabras de Jesús anuncian la Gloria, el Kabôd, ese resplandor indescriptible, atributo del Dios del Antiguo Testamento, que apenas se deja alcanzar mediante alusiones, mediante metáforas, como la de una luz tan clara que en su diáfano esplendor enceguece, presencia espléndida, fulgente manifestación de la divinidad que, a causa de la superabundante plenitud de su visibilidad entenebrece toda otra presencia.



Y lo que precisamente el Evangelio de Juan quiere que comprendamos es que, precisamente ahora, en medio del aparente triunfo de las tinieblas, es cuando el rostro del Señor va a manifestarse de manera absoluta: que aquella realidad que la palabra Gloria convocaba, aquello que constituye la más íntima identidad de Dios, su más profunda entraña, no es otra cosa sino el Amor entregado hasta el extremo; la cima de la Revelación acontecerá aquí, cuando la Encarnación llegue a su más honda sima, cuando la Palabra hecha carne, se abandone a la muerte por amor: la Gloria del Señor, del Padre y del Hijo, su más honda verdad, se revelará clavada en la Cruz.



Aquí es donde cobrará su sentido más profundo, lo que el mismo Evangelio había anunciado en 3, 16: “Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que el que crea en él no muera sino tenga vida eterna”; noticia dada también de noche, en nocturna conversación con Nicodemo; como asimismo las palabras que, en 13, 1, se presentan a manera de prólogo para comenzar la narración de la última demostración de la índole del amor de Jesús: “habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo”.



Es nuevamente el Agape, lo que Jesús nos viene a revelar de una vez y para siempre abrazando con decisión la aspereza de la Cruz; el amor, entregado sin medida, sin límite ni reserva, sin temor del dolor, que ineludible -si se ama de verdad y no solo en teoría- lo acompaña y lo corona; ésta es la máxima revelación que Dios nos tenía reservada desde la creación: el Agape, que se difunde incontenible, al punto de ser el principio rector de la creación y el motor de la redención.



Les doy un mandamiento nuevo… El amor que Jesús vino a poner al alcance de la experiencia humana con su vida, con su muerte y su resurrección, es difusivo y fecundo, por eso no puede quedarse como mero anuncio, por eso es que Jesús, desde el anuncio de su Gloria, lo entrega solemnemente a su comunidad como mandamiento y misión que, por cierto, el Señor sabe que los discípulos no pueden emprender solos; el Agape no nos es connatural, no nos nace de manera espontánea, solo será capaz de vivirlo y transmitirlo, quien lo haya experimentado de parte de Dios, solo podrá acoger el Agape y hacerlo carne, el que haya sido traspasado todo entero, con exultante y doloroso gozo, por la persona de Jesús.





Es notable el hecho que en los Evangelios, muy raramente Jesús se pone a sí mismo como el centro o el modelo de su enseñanza, normalmente el objeto de su enseñanza, especialmente en los sinópticos, es el proyecto de salvación, es decir de la plenitud de la obra consumada, que el Padre ha diseñado para la humanidad: el Reino; sin embargo, esta norma encuentra su excepción en Mt 11, 29; y en los caps. 13 al 15 del Cuarto Evangelio; en Mateo, la propuesta de aprendizaje es la actitud vital de la mansedumbre y la humildad de corazón del Señor; en San Juan, es la acción con la que se manifiesta la entrega absoluta al proyecto de amor con que el Padre nos ha amado y que se ha volcado por entero en la carne en Cristo: “Un ejemplo les he dado”, dirá en 13, 15, comentando el signo del lavado de pies, y en 15, 13, cuando, al definir que significa lo que en 13, 1c, el Evangelista llama amar “eis to telos”, “hasta el fin” ”hasta el extremo”, lo describe como “entregar la vida por aquellos que son sus amigos”.



La fuerza imperativa de este mandamiento estará declarada por el uso del adverbio kathôs; no se trata de amarse unos a otros en la medida de nuestras fuerzas, no se trata de amarse unos a otros en la medida de lo posible; el mandamiento de Jesús para sus discípulos es que lleguen a amarse unos a otros del mismo modo, en la misma medida, en que ama Jesús; es decir sin límite ni medida; se trata de que el Discípulo aprenda de una vez y para siempre qué significa no solo hablar de amor, sino amar, sin reservas, ni resguardos, hasta vaciarse por entero en este amor.



Solo así será reconocible el verdadero discípulo, solo así el verdadero discípulo podrá seguir difundiendo el agape y haciendo nuevos discípulos, solo así, acogiendo con libertad y valentía esta gracia que brota del fondo de la vida de la Trinidad, y haciéndola vida en sus palabras y gestos, el Evangelio que hemos recibido será creíble; solo así podremos ser validados como profetas para que nuestra cultura se estremezca de verdad con las palabras de Jesús y se convierta; y estas palabras dichas y escritas con amor – en y desde el agape- no sean solo bella literatura antigua, que simplemente nos conmueva con la nostalgia de las cosas que no han tenido lugar.