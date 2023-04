Nacional 06-04-2023

Discusión en llamas: San Carlos pelea con Chillán por origen de longanizas

Un inesperado conflicto generó en la Región de Ñuble la denominación de origen otorgado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) a las longanizas de Chillán, lo que generó la molestia de los habitantes de San Carlos, ciudad ubicada a 25 kilómetros, que reclama tener los mejores embutidos de este tipo.

La denominación de origen identifica un producto como originario del país, de una región o una localidad. Este sello permite la protección de productos chilenos que cuentan con una alta vinculación local. Y luego de cinco años de trabajo de un grupo de productores cecineros de la capital de Ñuble, con el apoyo instituciones públicas y privadas, la longaniza de Chillán ingresó a la lista de productos que hoy cuentan con este sello, como antes lo habían obtenido la chicha de Curacaví, la sal de Cahuil y la alfarería de Pomaire, entre otros.

Al momento de conocerse la noticia el Alcalde de Chillán, Camilo Benavente, sostuvo que "estamos muy contentos porque continuamos avanzando como capital regional y resguardando nuestra riqueza, nuestro patrimonio, y en ese sentido el alcanzar la denominación de origen con nuestra longaniza es un paso gigante que tendrá un profundo impacto en términos económicos y culturales".

Protestas en la ciudad vecina

Sin embargo, no todos están contentos en Ñuble por este reconocimiento a Chillán. Los habitantes de San Carlos, que está solo a 20 minutos de la ciudad galardonada, se mostraron molestos e incluso se manifestaron contra la decisión al grito de "¡vecino, vecina, la longaniza es sancarlina!".

Y en conversación con Una Nueva Mañana en Cooperativa el alcalde de San Carlos, Gastón Suazo, fue tajante: "Por supuesto que la longaniza es sancarlina. El año pasado se hizo un concurso lo ganó San Carlos. Aquí la longaniza ha sido elaborada de forma artesanal históricamente y no industrializada como en Chillán".

Para profundizar, el jefe municipal añadió que "tenemos las cecinas Pincheira que son de San Carlos, muy prestigiosas y que se instalaron luego en Chillán. Tenemos un tremendo productor de longanizas artesanales, Donde Aliro, que le han hecho reportajes en todos los canales y programas. No admite discusión que las mejores cecinas son de San Carlos y las longanizas son sancarlinas".