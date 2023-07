Opinión 02-07-2023

Disminuyendo residuos, impulsando cambios: Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico

Camila Letelier

Marketing Analyst The Body Shop Chile



¿Te has preguntado cuál es el impacto ambiental que tiene el plástico? A medida que avanzamos en la concientización sobre la necesidad de proteger nuestro planeta, es crucial abordar el problema de las bolsas de plástico y buscar alternativas sostenibles. Una reflexión muy adecuada en el marco del Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico.

Más en nuestro rol como empresas, debemos ofrecer a nuestros consumidores opciones sostenibles para nuestro planeta en todo sentido, desde el producto que vendemos, su proceso y vida útil de éste hasta cómo se trasladará. Y es que las bolsas de plástico se han convertido en un símbolo de nuestra cultura consumista y desechable. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), “la humanidad produce más de 430 millones de toneladas de plástico al año”.

Lo anterior es alarmante, ya que el plástico es una de las principales fuentes de contaminación en nuestros océanos y ecosistemas terrestres. Este material tarda cientos de años en descomponerse, lo que significa que las bolsas que utilizamos hoy seguirán contaminando nuestro entorno durante muchas generaciones. Además, su producción requiere grandes cantidades de petróleo, un recurso no renovable que contribuye al cambio climático.

En este sentido, Chile demuestra que es posible avanzar hacia un futuro más limpio y sostenible, y su experiencia puede servir de inspiración para otros países en la lucha contra la contaminación plástica. Un ejemplo de esto es lo ocurrido en 2019 donde se implementó prohibición nacional de bolsas plásticas. Esta norma ha significado un gran avance para reducir la presencia de bolsas plásticas en los comercios y fomentar el uso de alternativas más sostenibles, como las bolsas reutilizables.

La reducción del plástico en Chile es un proceso continuo y dinámico. El país está comprometido con la implementación de políticas y medidas adicionales para abordar este desafío, como la Ley REP. La participación de los ciudadanos, las empresas y el gobierno es fundamental para lograr una verdadera transición hacia una sociedad más sostenible y libre de residuos.

El Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico nos recuerda que cada pequeño gesto cuenta. Cada vez que optamos por una bolsa reutilizable, estamos contribuyendo a la preservación de nuestro planeta y al bienestar de las generaciones futuras. Debemos recordar que el cambio comienza con nosotros y que nuestras acciones individuales pueden marcar la diferencia.