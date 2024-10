Nacional 15-10-2024

Distanciamiento de la ciudadanía hacia el estallido social marca su quinto aniversario

Partidos oficialistas se preparan para abordar el quinto aniversario del estallido social del 18 de octubre de 2019, instancia que estará marcada por el distanciamiento de la ciudadanía a dicho período, según han relevado distintas encuestas sobre el tema.

El último sondeo de Pulso Ciudadano reveló que un 61 por ciento considera que el estallido social fue negativo para el país. No obstante, un 52,7 por ciento respondió que todavía no se han solucionado las demandas sociales de dichas manifestaciones.

n tanto, la última encuesta Cadem reveló que un 63 por ciento cree que Chile está peor hoy que antes del 18 de octubre de 2019. Por su parte, un sondeo de la consultora Black & White constató que, a cinco años del estallido social, un 91 por ciento observa que la sociedad chilena está polarizada.

Respecto a esto, en el oficialismo, que se ha defendido de las acusaciones de la oposición de apoyar la violencia ocurrida en esas fechas, llamaron a abordar el debate de manera más profunda.

"Creo que en nuestra historia política hemos sido bien enfáticos en que nunca hemos apoyado la violencia, de hecho, hemos ido construyendo salidas institucionales permanentemente. Nos hemos ido organizando desde la movilización social pacífica a poder tener hoy día partidos políticos, representación", aseguró la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez.

En esta línea, dijo esperar que "en debates tan profundos no tengamos caricaturas y seamos capaces de asumir las responsabilidades que a cada uno le caben, y hacer un análisis de país que sea más profundo y que ponga por delante las necesidades de los chilenos y las chilenas".