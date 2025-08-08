viernes 08 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Crónica 08-08-2025
    Diversas empresas participan de visita técnica por licitación proyecto de conservación ex Daem Cauquenes
    -Iniciativa es impulsada por el Servicio Local de Educación Pública, Maule Costa y busca habilitar adecuadamente el inmueble que albergará a parte de los funcionarios del SLEP.

    Con el objetivo de apreciar en terreno los detalles del proyecto, el Servicio Local de Educación Pública, Maule Costa, a través de un equipo de profesionales del área de Infraestructura, se reunió con representantes de empresas constructoras en una visita técnica en dependencias del ex DAEM de Cauquenes, en el marco de la licitación pública "Conservación Edificio ex - DAEM comuna de Cauquenes, SLEP Maule Costa” que presenta el ID Mercado Público: 1233619-21-Lp25.
    La visita estuvo liderada por la Subdirectora de Infraestructura, Mantenimiento e Implementación, Ruth Ceroni, quien se refirió al proyecto en sí.
    “La licitación pública tiene antecedentes técnicos, económicos y administrativos y dentro de eso está todo lo que es la planimetría y especificaciones técnicas las que se pudieron ver en terreno…esta visita tiene un carácter obligatorio, es decir, solo las empresas que se presentaron podrán entregar sus ofertas de postulación a través del Portal”, explicó la profesional.
    La inversión para esta obra alcanza a los 344 millones de pesos y contemplará cambio de techumbre, cielos, pisos, revestimiento interior y exterior, cambio de puertas y ventas en aluminio termopanel y reestructuración de los espacios, entre otras iniciativas.
    Por su parte Carlos Parada, propietario de la empresa contratista de Chillán, Parada e Hijos Ltda. y con experiencia en el rubro educacional, destacó su interés en postular a los trabajos de conservación del ex DAEM. “Nos interesó porque se ve un proyecto atractivo, dentro del alcance que nosotros realizamos y está bastante ordenado y el proyecto se ve bien completo. Los plazos están acotados, pero se puede realizar, teniendo un equipo logístico adecuado en el plazo proyectado”, indicó.
    Cabe destacar que la fecha cierre licitación es el próximo 18 de agosto a las 15:00 hrs.



    Freddy Mora

