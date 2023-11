Opinión 02-11-2023

DIVERSIDADES DE NUESTRO AMOR

Carlos Cabezas Gálvez

Escrito, poeta y ensayista chileno



Quiéreme, cómo el último náufrago

Abrázame, para no morir de frío

Mímame, cómo nuestras primeras

palabras de amor

Ódiame, por pretender que me ames y no a otro

Bésame, por estar condenado a quererte.



Quiéreme, por traerte olvidadas rosas a tu vida.

Abrázame, como se abraza a un niño

en su primer llanto

Mímame, por dibujarte un corazón alado

Ódiame, por haber olvidado tu cumpleaños

Bésame, en noches de lunas o sin lunas

toda la noche.



Quiéreme, cómo las abejas aman a las flores.

Abrázame, cómo el sol abraza al verano

Mímame, cómo las estrellas a la luna

Ódiame, por volver loca tu vida

Bésame, perdonando mis errores.



Quiéreme, cómo yo te quiero en mis distancias

Abrázame, con la pasión del capullo

al gusano de seda

Mímame, como el más preciado de tus deseos

Ódiame, porque mi gran amor por ti,

te hace olvidar tus amores del pasado

Bésame, cómo jamás nunca has besado



Te quiero, te abrazo te mimo, te odio y te beso,

por ser para mí, el amor encontrado en este mundo

que es tan difícil amar y ser amado.



Te quiero, te abrazo, te mimo, te odio y te beso

en todas estas formas del amor nuestro,

porque he nacido y he vivido para ser tuyo

y amarte en todas las diversidades del amor.