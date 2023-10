Nacional 14-10-2023

Dólar imparable: Expertos ven probable la temida zona de los $1.000 y esperan que el Banco Central actúe

El ente emisor ha persistido en su programa compra de dólares en el mercado, en un contexto en que el billete verde no para de subir, ubicándose en máximos del año.

El dólar está imparable y cotiza en niveles no vistos desde noviembre del año pasado, coqueteando con el piso de los $940 en el mercado cambiario local. Ante esto, no son pocos quienes auguran una eventual alza del billete verde por sobre la barrera de los $1.000, si es que no se toman medidas para frenarlo. La situación tiene a algunos economistas y analistas molestos con el Banco Central, por persistir en su compra de dólares en el mercado, unos US$90 millones diarios entre Spot y Forward, en un contexto en que la divisa no para de subir y el peso pierde valor. Desde XP Investments dicen que "tras la rápida tendencia a la depreciación observada en las últimas semanas, parece que los actuales niveles del tipo de cambio real pueden considerarse cada vez más como riesgos al alza relevantes para la senda de desinflación prevista de cara al futuro y para la tasa de interés oficial".

¿Pausar la compra de dólares? Analistas y académicos piensas que es probable que el Banco Central salga a anunciar medidas para evitar que el dólar siga subiendo y critican la demora en eventuales anuncios. Creen, además, que una medida posible para enfrentar la situación sería detener o pausar la compra de la divisa. "El Banco Central ha mantenido el régimen de flotación cambiaria en el territorio nacional, reservándose la opción de intervenir el valor de la divisa en caso de ver que representa riesgo para la inflación", dice Juan Ortiz, estratega de mercados de la empresa de inversiones XTB Latam. Así, agrega que "en este contexto, dentro de las herramientas que tiene el Banco Central está la venta de dólares mediante forwards o detener su plan de compra de divisas para aumentar las reservas de dólares". Señala, también, que "si el escenario se mantiene tal cual dentro de lo que resta de fin de año, no descartamos que el dólar pueda seguir escalando hacia los $950 para posteriormente buscar los $1.000".

Esteban Viani, economista y académico de la Universidad Autónoma, indica, por su parte, que "el Banco Central está hoy con un proceso de compra de dólares, bastante gradual, pero hay un proceso de compra. Esto quiere decir que ellos están retirando dólares de circulación y eso también provoca que el dólar empiece a subir de precio por un efecto de oferta y demanda". Luego, sostiene que "ellos podrían a lo mejor detener esta compra de dólares o hacerla un poco más extensiva en términos de tiempo para aligerar las expectativas y de esa manera también contener un poco esta alza del precio del dólar". Advierte, de todos modos, que "sin embargo, el alza del precio del dólar también tiene un componente fuerte que es internacional. Por lo tanto, en algún punto, en cierta medida, esta clave medida podría ayudar en que el precio del dólar se contenga, pero probablemente no ayude en detener esta alza del dólar y podamos ver que pese a que ellos implementen este o detengan este programa de compra, el dólar sigue escalando". El académico asegura además que, cumpliéndose algunos requisitos, "podríamos llegar a un dólar de $1.000". Eduardo Orpis, estratega en Gemines Consultores, en tanto, dice que "el Banco Central mantiene sus compras, el mercado empieza a internalizar que va a seguir comprando; y como el organismo se toma su tiempo en reaccionar, los agentes llevarán al tipo de cambio hasta donde duela". Añade, además, que "no se entiende la toztudez del Central: en un mercado que está operando con bajos volúmenes. Y más que los montos, se trata de la señal". Andrés Pardo, jefe de estrategia macro de XP Investments, por su parte, indica en El Mercurio que el Banco Central no ha anunciado ninguna medida porque el movimiento del dólar a estado alineado con factores externos.