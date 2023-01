Nacional 12-01-2023

Dólar mantiene su caída libre ante fuerte impulso del cobre y cierra bajo los $825 en el mercado cambiario local



Como consecuencia del fuerte impulso del cobre, el dólar nuevamente registró caídas, encadenando su cuarto retroceso consecutivo y perdiendo el piso de los $825 a nivel local.





El billete verde terminó su sesión de este miércoles registrando una baja de $2,40, ubicándose en puntas de $823,70 vendedor y $823,40 comprador. Se trata de su menor precio desde el 8 de junio del año pasado. Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria, comentó que "el dólar muestra nuevos retrocesos en la presente jornada, alcanzando su menor valor desde junio del año pasado, en medio de factores externos que siguen debilitando a la moneda norteamericana en el país". "El precio del cobre ha registrado mayores avances y registra su mayor valor en siete meses, siendo el mayor argumento en la caída del dólar, considerando que es el principal producto de exportación del país", añadió. Por otra parte, Bustamante indicó que "mañana hay que estar muy atentos a los datos de inflación al consumidor en Estados Unidos, ya que pueden ser claves para determinar los próximos movimientos del tipo de cambio, considerando su incidencia en la política monetaria de la Reserva Federal (Fed)". Mientras que Ángel Rubilar, analista senior de Libertex, sostuvo que "el dólar cotiza en $823 en una jornada de caída, mientras el mercado espera el dato de IPC de EE.UU. para mañana. En la sesión vimos al cobre con un avance de más de 2% superando los US$4,16 la libra, precio que no se veía desde hace unos siete meses, por lo que es un buen momento para el metal, del cual se espera un buen año por la reactivación de la economía y reapertura de China". "En el clima interno los avances de la reforma serán claves, y con los datos macro de cierre de año no tenemos una gran presión interna, ya que todo va en el marco de las proyecciones realizadas. Es probable que sigamos viendo al dólar en precios similares, sin un impulso alcista claro, ya que los indicadores técnicos no muestran algún cambio de tendencia", agregó.