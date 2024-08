Nacional 16-08-2024

Don Francisco admitió haber cometido "muchísimos errores" en el pasado

En medio de una sincera conversación, el histórico animador de la televisión chilena, Mario Kreutzberger, se refirió a sus múltiples desaciertos cometidos a lo largo de su carrera.

Durante una conversación con Fernando Paulsen en el programa "Última mirada" de CNN, el rostro de la Teletón y Sa hizo un mea culpa en relación a sus más 60 años de trabajo en el mundo del espectáculo.

"Yo cometí muchos errores", confesó "Don Francisco", al agregar "yo siempre tengo frase: la preparación es la base de la improvisación. Pero en la improvisación se cometen muchos errores, y yo dije e hice cosas que eran un error, pero no era mi intención. Pero finalmente, no era lo adecuado".

Si bien Kreutzberger no específicó cuáles fueron aquellas faltas, sí enfatizó en las numerosas oportunidades en las que el veterano de la pantalla chica metió la pata.

"No podría decir una, pero son muchísimas", recalcó. "Lo que sí puedo garantizar es que ninguna de ellas fue con intención de herir o hacer algo. Yo tenía y tengo un gran respeto por el público, por la gente, por esta gran oportunidad que me dio la vida de hacer esto", cerró Mario Kreutzberger.