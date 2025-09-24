Opinión 24-09-2025

Donación de órganos: un regalo de vida en el mes de la patria



Judith Moris Amaro

Directora (i) Carrera Enfermería

Romina Bianchi Rodríguez

Docente Carrera Enfermería

Universidad Autónoma de Chile - Talca





Septiembre nos invita a mirar a Chile con orgullo, a compartir tradiciones y a celebrar en familia. Pero también es un mes que nos entrega una oportunidad distinta: reflexionar sobre la donación de órganos, cuyo día nacional se conmemora cada 27 de septiembre. Es un tema que, aunque muchas veces queda en segundo plano, representa un verdadero regalo de vida para miles de personas.



En Chile, más de 2.400 pacientes esperan un trasplante, mientras que en 2024 se logró concretar un récord histórico: 675 personas trasplantadas gracias a 213 donantes efectivos. Sin embargo, estas cifras aún son insuficientes frente a la necesidad real. Nuestra tasa de donación sigue siendo baja en comparación con otros países, y muchas veces no es por falta de solidaridad, sino por desconocimiento, dudas o porque nunca se conversó en familia.



Como enfermeras, vivimos de cerca esa espera. Sabemos lo que significa acompañar a un paciente que espera por un órgano, y también el dolor de quienes no alcanzan a recibirlo. Por eso, creemos que nuestro rol educativo es esencial: hablar de donación con naturalidad, informar sin miedo, responder dudas y, sobre todo, motivar a las personas a expresar su decisión en vida. Porque la clave está en algo tan simple y humano como una conversación en el hogar.



Donar no es un acto de pérdida, es un acto de trascendencia. Un donante puede salvar o mejorar la calidad de vida de varias personas al mismo tiempo: un niño que recupera su energía para jugar, un adulto que puede volver a trabajar, una madre o un padre que puede seguir acompañando a sus hijos. Esas segundas oportunidades nos recuerdan que la vida puede florecer incluso en medio del dolor.



Este Mes de la Patria, cuando celebramos la unión y la identidad, también podemos celebrar la solidaridad. La invitación es clara: hablemos de donación con nuestras familias, dejemos por escrito nuestra voluntad y eduquemos desde el corazón. Como enfermeras, sabemos que informar y sensibilizar puede marcar la diferencia entre la esperanza y la resignación.



Donar es dar vida. Y no hay gesto más profundamente humano y de amor que ese.



