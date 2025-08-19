Crónica 19-08-2025

Dos equipos DEA recibe el Cuerpo de Bomberos de Linares

El Cuerpo de Bomberos de Linares, recibió de manos de la Fundación Te Apoyamos, que encabeza el empresario Andrónico Luksic, dos equipos DEA de última generación, los que fueron destinados a las unidades de Rescate de la Primera y Quinta Compañía.

El Intendente General del Cuerpo de Bomberos de Linares, David Chávez señaló que “estas donaciones que recibe nuestra institución de parte de fundaciones o instituciones privadas van en directo apoyo y ayuda a la comunidad a la cual nosotros atendemos. Tienen capacidad de escanear a los pacientes y de dar orientaciones al bombero que lo está ocupando”.

“Estos equipos, que serán utilizados principalmente en quienes puedan estar sufriendo un paro cardio respiratorio, tienen la capacidad de escanear a los pacientes y dar orientaciones al bombero que los está utilizando, son piezas fundamentales para emergencias que se atienden frecuentemente en la comunidad”, agregó.



Se trata de un dispositivo médico portátil diseñado para actuar en caso un paro cardíaco, pudiendo analizar el ritmo cardíaco de la persona y, si es necesario, administrar una descarga eléctrica para intentar restablecer un ritmo normal, mientras llega la ayuda médica.



Si bien las bomberas y bomberos de las compañías beneficiadas con este equipamiento cuentan con la preparación para efectuar reanimación cardiopulmonar, los DEA llegan para apoyar su trabajo especialmente cuando se trate de pacientes críticos.

