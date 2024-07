Nacional 21-07-2024

Dos hoteles chilenos quedaron entre los 100 mejores del mundo

La publicación especializada en turismo Travel + Leisure reveló su ranking 2024 de los mejores hoteles del mundo, según la votación de más de 186 mil lectores, quienes evaluaron criterios como habitaciones, ubicación, servicio, comidas y valor; no centrándose en el lujo de los recintos.

El primer lugar fue para el lujoso The Oberoi Rajvilas, en Jaipur, ciudad que forma un triángulo en la geografía junto a Nueva Delhi y el Taj Majal, en India.

En este recinto, la habitación más barata -sin desayuno- cuesta 335 mil pesos chilenos por noche, en esta época del año.

El top cinco en el mundo quedó conformado por:

The Oberoi Rajvilas, Jaipur, India

La Casa de la Playa, Playa del Carmen, México

The Ritz-Carlton, Doha, Qatar

Park Hyatt, Siem Reap, Camboya

Selman, Marrakech, Marruecos

Dos hoteles chilenos entre los 100 mejores del mundo

En la lista de los 100 mejores del mundo de Travel + Leisure aparecen dos hoteles chilenos, uno el Norte Grande y el otro en la capital.

En el puesto 19 del ranking está Tierra Atacama, en San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta, descrito como un "íntimo todo incluido en el corazón del desierto del norte del país".

"Es un lugar ideal para observadores de estrellas, observadores de aves y aventureros. Si bien este hotel se encuentra actualmente en proceso de renovación a partir del 1 de abril de 2024, puede hacer una reserva ahora para marzo de 2025 y años posteriores", añade la publicación.