Social 17-10-2024

Dos representantes del Maule serán parte de la XI versión de la ExpoFeria Mujeres Emprendedoras Indígenas 2024



• Las artesanas Georgina Correa, alfarera descendiente mapuche de Vichuquén y Angélica Merino, artesana en cuero descendiente quechua de Pelluhue, estarán los días 21, 22 y 23 de octubre en la Plaza de la Constitución.



Tejidos, orfebrería, alfarería, artesanías típicas, gastronomía, cosmética y medicina ancestral son algunos de los productos que estarán a disposición del público entre el 21 y el 23 de octubre en la Plaza de la Constitución, en la XI versión de la ExpoFeria Mujeres Emprendedoras Indígenas que impulsa el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), en donde participarán más de 60 expositoras de todo el país, representantes de los 11 pueblos indígenas reconocidos por ley.



Esta feria ofrece una plataforma para que las participantes fortalezcan su autonomía económica al exhibir sus productos y servicios, fomentando el intercambio cultural y comercial. Además, es una oportunidad para potenciar sus redes, compartir conocimientos y promover la diversidad y riqueza de su identidad.



«Desde el SernamEG, a través del programa Mujer Emprende, las invitamos a ser parte de este encuentro nacional que busca rescatar y promover la identidad de cada mujer participante mediante una variada muestra de productos. Este espacio es una oportunidad única para destacar la riqueza cultural de las mujeres indígenas y potenciar el ejercicio de su autonomía económica, por lo que invitamos a todas y todos a visitar esta ExpoFeria», afirmó la directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco Pizarro.



REPRESENTANTES DEL MAULE

Georgina Isabel Correa, reconocida y artesana alfarera en greda blanca, del sector de Bellavista en la comuna de Vichuquén, agradeció la oportunidad de ser parte de este evento: “Es una ventana muy grande para mostrar nuestros productos ancestrales y este viaje hacia la Expo no sería realidad sin el apoyo que me ha brindado el alcalde de mi comuna y la directora del SernamEG Ana Retamal. Recién preparando todo y un poco nerviosa, pero agradeciendo esta oportunidad hermosa”.



Angélica Merino, descendiente quechua, de Pelluhue, emprendedora de Pelluhue, expresó que “voy representando a la región que me acogió desde el primer momento. Ya estuve el 2017 por Arica mi residencia anterior. Agradezco por esta oportunidad, esperando que a todas nos vaya muy bien, nos vemos en La Moneda, una de las ferias más lindas”. La artesana mostrará sus productos consistentes en bolsos campestres de cuero, hecho a mano, pero sofisticados para bicicletas.