Social 07-08-2025

Dos representantes del Maule viajarán a Santiago a la XII Expo Feria Mujeres Emprendedoras Indígenas

• El 3, 4 y 5 de septiembre se desarrollará en la Plaza de la Constitución la tradicional muestra que organiza SernamEG y Conadi.

Luego de que se dieran a conocer los resultados de las postulaciones para la XII Expo Feria Mujeres Emprendedoras Indígenas, que se llevará a cabo en septiembre próximo en la ciudad de Santiago, la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG Maule) Ana Cecilia Retamal, la seremi de Desarrollo Social y Familia, Andrea Soto y la encargada regional de la Oficina Encale Conadi Alejandra Currihuinca, entregaron sus felicitaciones y les desearon éxito en un grato desayuno a las dos representantes que tendrá la Región del Maule en este gran encuentro comercial y cultural.

Se trata de Angélica María Merino Soto, del pueblo quechua, con residencia en la costa de Pelluhue y Fresia Guacolda Araya Manquecoy, del pueblo mapuche y residente en la comuna de Romeral, quienes viajarán hasta la capital nacional para participar de esta exposición en la Plaza de la Constitución, los días 3, 4 y 5 de septiembre, instancia organizada en conjunto por SernamEG y Conadi en la que también se realizarán diversas actividades para fomentar la vinculación e intercambio cultural entre las mujeres de los diferentes territorios.

La directora regional del SernamEG, Ana Cecilia Retamal, sostuvo que este apoyo que se entrega a las emprendedoras indígenas “es fundamental, ya que estas instancias permiten fortalecer la autonomía económica de las mujeres y es un espacio de comercialización con mucha visibilización y tanto a Fresia como Angélica les permitirá generar redes y compartir experiencias exitosas entre las participantes. Nuestro objetivo es promover los derechos económicos de las emprendedoras indígenas”.

