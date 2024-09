Política 05-09-2024

Dr. Rodrigo Castro, candidato a alcalde de Parral: “Potenciaremos la salud con calidad y calidez”



Un intenso cronograma de actividades es el que desarrolla en estos días el candidato a alcalde de la comuna de Parral, Dr. Rodrigo Castro, con la idea central de escuchar a las y los vecinos en sus distintos requerimientos, y dar a conocer los principales ejes de su programa.

En este sentido, destacan las propuestas ligadas al área de la salud, debido a su vasta experiencia en el servicio público y específicamente en urgencias. “Los profesionales que laboran en el Departamento de Salud, son contratados directamente por este organismo y existen médicos y kinesiólogos que se contratan a través de los programas que llegan a fortalecer la atención, dependiendo de la temporada. Si es invierno, por ejemplo, se destinan a los servicios de urgencia o el SAR”, indicó.

“Desde este punto de vista, en el caso de Parral, muchas veces estos recursos no se han distribuido de la manera más adecuada, porque probablemente se han destinado a cubrir otras áreas, y entonces la atención no llega cuando existe mayor demanda. Yo creo que la atención en salud está al debe, porque además no existe prevención; no se enseña a la población. Solamente existen tratamientos para patologías ya detectadas. Por otro lado, hay una baja canasta de medicamentos, que en el fondo se han reducido a lo largo de los años. Muchos pacientes deben comprar sus remedios de forma particular”, agrega Castro.

Asimismo, el candidato a la alcaldía de Parral enfatiza que muchas veces no existen horas médicas o de otros especialistas, porque los recursos no se han distribuido de buena forma. “Lo mismo ocurre en la parte dental, donde llegan recursos anuales y para programas específicos, pero no se ejecutan como debiese ser. En el caso de los adultos mayores pasa con las placas, que por mandarlas a hacer a bajo costo, no cumplen con la necesidad de cada paciente y al final no las pueden utilizar”.

“Lo que al Departamento de Salud, le importa es que se cumpla con las metas establecidas, pero se deja de lado la calidad. La visión que hay en salud, no solamente en Parral, también en muchas comunas del país, es más bien superficial, sin que se considere las verdaderas necesidades del paciente. Nosotros queremos aportar con una propuesta que involucre la calidad y también la calidez en la atención”, enfatiza.