Deportes 14-06-2025

DT albirrojo “Kalule” Meléndez: “Fue una semana corta y muy intensa con cargas elevadas”

- Los albirrojos jugaran el viernes 20 de junio desde las 15:00 horas, cerrando la primera rueda

A pesar de algunos días de lluvia y viento el plantel regresó a las prácticas con un trabajo en el gimnasio y posteriormente en las canchas interiores de la fortaleza del polideportivo de la calle Rengo.

El técnico , Rodrigo “kalule” Meléndez, realizó un análisis de lo que fueron estos días: “ semana corta , intensa , lo que nos permitió trabajar con cargas mas elevadas a pesar de que tuvimos algunos días de lluvia que nos obligó a realizar ejercicios en el gimnasio , pero con tranquilidad, porque no tenemos partido esta semana y desde el lunes comenzar a pensar en el duelo con Rengo . Nuestro Preparador Físico maneja muy bien todo lo relacionado con las cargas y lo que nos permite planificar el partido de turno , donde hay un montón de factores, incluidos los viajes .La idea es que no se nos lesione nadie para tratar de llegar a la recta final de la primera rueda que es el próximo viernes con Rengo . Hemos venido haciendo las cosas bastante bien y eso nos tiene muy contentos tenemos que seguir de la misma manera , seguir trabajando con la humildad de este grupo de jugadores con el compromiso de culminar de la mejor manera esta primera rueda del torneo”.

“El ambiente es positivo desde los futbolístico , físico y emocional, que es parte importante en esta actividad y esperamos demostrarlo contra Deportes Rengo. Nosotros somos un cuerpo técnico que conoce muy bien el plantel , ellos saben que en cualquier momento tendrán su opción los jugadores que deberán suplir a los compañeros que tendrán inconvenientes con las tarjetas amarillas , por eso al que le tocó entrar debe estar preparado y ser parte de los once . Yo creo que nadie pensó en esta campaña tan espectacular , pero pensábamos que estábamos armando algo interesante , porque llegamos ese mismo día a jugar sin conocernos y con cero entrenamientos . Impensada esta campaña , aunque viendo la calidad humanada que tienen estos muchachos con el trabajo del PF se ha logrado una cohesión que nos tiene muy felices de lo que han plasmado en la cancha”, afirmó el estratega.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo