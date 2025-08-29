Hoy
viernes 29 de agosto del 2025
Deportes 29-08-2025
DT confirma que el goleador Cristian Duma se queda en el Depo
- Plantel está viajando de madrugada para el partido del sábado en Osorno
Fue un diálogo muy especial con el adiestrador linarense a pocas horas de emprender el viaje a la región de los Ríos para vivir un duelo de “toros” en el estadio Rubén Marcos Peralta , en la ciudad de Osorno . Un dato no menor, las estadísticas dicen que los albirrojos en los últimos viajes no han perdido de visita , aunque ahora la superficie sea sintética . El año 2021 fue la ultima derrota en Tercera División .
Rodrigo “Kalule” Meléndez , en su encuentro habitual semanal , dijo que “ estos partidos de esta categoría son muy complejos , a veces uno tiene el dominio y no la posesión , por eso cuando estamos en ventaja tenemos que tener claro lo que vamos a hacer . Por eso los encuentros que hemos ido ganando los hemos sacado adelante y eso es mérito de la madurez que han tenido nuestros jugadores , pero nosotros trabajamos en base a lo que debemos hacer cuando tenemos y no tenemos el balón , eso nos ha dado resultado y esperemos que en este partido frente a Osorno, que es un equipo complicado, podamos hacer un buen papel .Todos los partidos son distintos y debemos tomar precauciones , por eso analizamos lo que nos puedan presentar y tomaremos las determinaciones correctas”.
Sobre el tema mediático del argentino y goleador Cristian Duma , el técnico , agrego que “ Cristian ,fue súper honesto , en algún momento tenia una propuesta muy interesante , pero logró quedarse con nosotros y de esta forma se acabó la historia , fue un lapso muy cortito de incertidumbre, pero creo que fue una decisión que para nosotros es importante y nos tiene a todos muy contentos . Tenemos un grupo muy lindo desde lo humano , se sienten muy cómodos y seguramente Cristian lo reflexionó muy bien. Faltando prácticamente siete finales no debemos ponernos ansiosos y seguir con la humildad que ha caracterizado a este equipo durante todo el año . Creo que los muchachos están muy bien preparados, se hizo una buena semana, y esperamos plasmarla este sábado frente a Osorno” .
Los albirrojos viajaban de madrugada para realizar una práctica y sacarse el viaje, para luego hospedarse en una villa Olímpica , para pernoctar y esperar el duelo del sábado en el Rubén Marcos Peralta , desde las 15:00 horas .
Gerardo Domínguez A
Redactor Deportivo
Fue un diálogo muy especial con el adiestrador linarense a pocas horas de emprender el viaje a la región de los Ríos para vivir un duelo de “toros” en el estadio Rubén Marcos Peralta , en la ciudad de Osorno . Un dato no menor, las estadísticas dicen que los albirrojos en los últimos viajes no han perdido de visita , aunque ahora la superficie sea sintética . El año 2021 fue la ultima derrota en Tercera División .
Rodrigo “Kalule” Meléndez , en su encuentro habitual semanal , dijo que “ estos partidos de esta categoría son muy complejos , a veces uno tiene el dominio y no la posesión , por eso cuando estamos en ventaja tenemos que tener claro lo que vamos a hacer . Por eso los encuentros que hemos ido ganando los hemos sacado adelante y eso es mérito de la madurez que han tenido nuestros jugadores , pero nosotros trabajamos en base a lo que debemos hacer cuando tenemos y no tenemos el balón , eso nos ha dado resultado y esperemos que en este partido frente a Osorno, que es un equipo complicado, podamos hacer un buen papel .Todos los partidos son distintos y debemos tomar precauciones , por eso analizamos lo que nos puedan presentar y tomaremos las determinaciones correctas”.
Sobre el tema mediático del argentino y goleador Cristian Duma , el técnico , agrego que “ Cristian ,fue súper honesto , en algún momento tenia una propuesta muy interesante , pero logró quedarse con nosotros y de esta forma se acabó la historia , fue un lapso muy cortito de incertidumbre, pero creo que fue una decisión que para nosotros es importante y nos tiene a todos muy contentos . Tenemos un grupo muy lindo desde lo humano , se sienten muy cómodos y seguramente Cristian lo reflexionó muy bien. Faltando prácticamente siete finales no debemos ponernos ansiosos y seguir con la humildad que ha caracterizado a este equipo durante todo el año . Creo que los muchachos están muy bien preparados, se hizo una buena semana, y esperamos plasmarla este sábado frente a Osorno” .
Los albirrojos viajaban de madrugada para realizar una práctica y sacarse el viaje, para luego hospedarse en una villa Olímpica , para pernoctar y esperar el duelo del sábado en el Rubén Marcos Peralta , desde las 15:00 horas .
Gerardo Domínguez A
Redactor Deportivo
Freddy Mora | Imprimir | 60
Otras noticias
Campeonas por partida doble en vóleibol: Selección de Damas Linares…
Rodrigo “Kalule” Meléndez: “En esta categoría nada será fácil”
Estudiantes linarenses destacan en Torneo de Luchadores Escolares
Los albirrojos sufrieron para quedarse con la victoria que les permite…
Delegaciones de Chile y Argentina comenzarán a vivir la fiesta de los…