DT confirma que el goleador Cristian Duma se queda en el Depo

- Plantel está viajando de madrugada para el partido del sábado en Osorno

Fue un diálogo muy especial con el adiestrador linarense a pocas horas de emprender el viaje a la región de los Ríos para vivir un duelo de “toros” en el estadio Rubén Marcos Peralta , en la ciudad de Osorno . Un dato no menor, las estadísticas dicen que los albirrojos en los últimos viajes no han perdido de visita , aunque ahora la superficie sea sintética . El año 2021 fue la ultima derrota en Tercera División .

Rodrigo “Kalule” Meléndez , en su encuentro habitual semanal , dijo que “ estos partidos de esta categoría son muy complejos , a veces uno tiene el dominio y no la posesión , por eso cuando estamos en ventaja tenemos que tener claro lo que vamos a hacer . Por eso los encuentros que hemos ido ganando los hemos sacado adelante y eso es mérito de la madurez que han tenido nuestros jugadores , pero nosotros trabajamos en base a lo que debemos hacer cuando tenemos y no tenemos el balón , eso nos ha dado resultado y esperemos que en este partido frente a Osorno, que es un equipo complicado, podamos hacer un buen papel .Todos los partidos son distintos y debemos tomar precauciones , por eso analizamos lo que nos puedan presentar y tomaremos las determinaciones correctas”.

Sobre el tema mediático del argentino y goleador Cristian Duma , el técnico , agrego que “ Cristian ,fue súper honesto , en algún momento tenia una propuesta muy interesante , pero logró quedarse con nosotros y de esta forma se acabó la historia , fue un lapso muy cortito de incertidumbre, pero creo que fue una decisión que para nosotros es importante y nos tiene a todos muy contentos . Tenemos un grupo muy lindo desde lo humano , se sienten muy cómodos y seguramente Cristian lo reflexionó muy bien. Faltando prácticamente siete finales no debemos ponernos ansiosos y seguir con la humildad que ha caracterizado a este equipo durante todo el año . Creo que los muchachos están muy bien preparados, se hizo una buena semana, y esperamos plasmarla este sábado frente a Osorno” .

Los albirrojos viajaban de madrugada para realizar una práctica y sacarse el viaje, para luego hospedarse en una villa Olímpica , para pernoctar y esperar el duelo del sábado en el Rubén Marcos Peralta , desde las 15:00 horas .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo

