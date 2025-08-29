viernes 29 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Deportes 29-08-2025
    DT confirma que el goleador Cristian Duma se queda en el Depo
    - Plantel está viajando de madrugada para el partido del sábado en Osorno
    Fue un diálogo muy especial con el adiestrador linarense a pocas horas de emprender el viaje a la región de los Ríos para vivir un duelo de “toros” en el estadio Rubén Marcos Peralta , en la ciudad de Osorno . Un dato no menor, las estadísticas dicen que los albirrojos en los últimos viajes no han perdido de visita , aunque ahora la superficie sea sintética . El año 2021 fue la ultima derrota en Tercera División .
    Rodrigo “Kalule” Meléndez , en su encuentro habitual semanal , dijo que “ estos partidos de esta categoría son muy complejos , a veces uno tiene el dominio y no la posesión , por eso cuando estamos en ventaja tenemos que tener claro lo que vamos a hacer . Por eso los encuentros que hemos ido ganando los hemos sacado adelante y eso es mérito de la madurez que han tenido nuestros jugadores , pero nosotros trabajamos en base a lo que debemos hacer cuando tenemos y no tenemos el balón , eso nos ha dado resultado y esperemos que en este partido frente a Osorno, que es un equipo complicado, podamos hacer un buen papel .Todos los partidos son distintos y debemos tomar precauciones , por eso analizamos lo que nos puedan presentar y tomaremos las determinaciones correctas”.
    Sobre el tema mediático del argentino y goleador Cristian Duma , el técnico , agrego que “ Cristian ,fue súper honesto , en algún momento tenia una propuesta muy interesante , pero logró quedarse con nosotros y de esta forma se acabó la historia , fue un lapso muy cortito de incertidumbre, pero creo que fue una decisión que para nosotros es importante y nos tiene a todos muy contentos . Tenemos un grupo muy lindo desde lo humano , se sienten muy cómodos y seguramente Cristian lo reflexionó muy bien. Faltando prácticamente siete finales no debemos ponernos ansiosos y seguir con la humildad que ha caracterizado a este equipo durante todo el año . Creo que los muchachos están muy bien preparados, se hizo una buena semana, y esperamos plasmarla este sábado frente a Osorno” .
    Los albirrojos viajaban de madrugada para realizar una práctica y sacarse el viaje, para luego hospedarse en una villa Olímpica , para pernoctar y esperar el duelo del sábado en el Rubén Marcos Peralta , desde las 15:00 horas .

    Gerardo Domínguez A
    Redactor Deportivo
    Gerardo Domínguez A

    Campeonas por partida doble en vóleibol: Selección de Damas Linares lograron dos títulos en Curicó y Linares
    Rodrigo “Kalule” Meléndez: “En esta categoría nada será fácil”
    Estudiantes linarenses destacan en Torneo de Luchadores Escolares
    Los albirrojos sufrieron para quedarse con la victoria que les permite seguir en la lucha por al ascenso
    Delegaciones de Chile y Argentina comenzarán a vivir la fiesta de los Juegos Binacionales en el Maule
