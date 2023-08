Deportes 19-08-2023

DT Eduardo Lobos: “Estamos trabajando en doble jornada porque la ilusión está intacta”

- En las últimas horas también salió a la palestra una deuda con el ex técnico Rodolfo Neme

En su estilo, el técnico linarense, más tranquilo y trabajando con más fuerza que nunca, incluso desde las 06:00 de la mañana con el plantel porque todos están mentalizados en que General Velásquez, es un rival directo, porque sólo cuatro puntos los separan y de ganar nuevamente crecerá la ilusión de seguir en carrera por mantener la categoría.

Lobos, en el diálogo con la prensa, dijo que “esta semana fue muy positiva, para entregar herramientas a los jugadores, con la llegada del psicólogo deportivo, hay cosas que tienen que ver más allá de lo futbolístico, como la presión en la cual se encuentra el equipo. No tener miedo a equivocarse, algo está pasando, tenemos que recuperar la esencia de jugar de presionar de ser un equipo con capacidad de reaccionar con paciencia y tranquilidad. Debemos recuperar ese equilibrio, hay 7 partidos que para nosotros son todos finales. Hay que enfocarse en cada encuentro en que hay que ir mejorando. El trabajo en doble jornada tiene un sentido, no tiene que ver con castigo. Tienen que entender que con trabajo y más trabajo es la única fórmula de salir adelante. Lo malo es que con muy poco nos hacen mucho daño. Creo que, con Trasandino, ha sido el peor partido donde no hubo una actitud, por eso es fundamental el trabajo del psicólogo deportivo para darle sentido a todo lo que hacemos para ellos, el club se juega mucho más que su historia, valorar a esos hinchas que nos acompañan en cada recinto”.

“El objetivo es en el momento del partido que los jugadores entren tranquilos y con las ideas claras de lo que deben hacer. Tengo la certeza y creo en estos jugadores que son capaces, de lo contrario ya me hubiese ido. Sabemos que esta división tiene muchos elementos inmaduros. Estoy convencido que, generando nuestro juego, vamos a mantener la serie. Yo busco lo mejor del plantel para competir hasta el final”, indicó.

TERRENOS

En las últimas horas, ha salido a la palestra, el tema de una deuda con el ex técnico Neme. A través de un programa en las redes sociales, que conduce Juan Cristóbal Guarello, salió nuevamente esta situación. De acuerdo a lo que hemos averiguado, efectivamente Rodolfo Neme, había demandado al club, y según se señala. la demanda la habría ganado. El asunto es que Neme había puesto una cláusula para que los terrenos del Depo, no se pudieran mover, pero esto se hizo igual y ahora están en la custodia del municipio. El abogado linarense dijo que los terrenos estaban inscritos a nombre de dos personas, pero los que se quedaban con ellos, era la primera que había hecho las gestiones, en este caso el municipio. Lo que está pidiendo Neme es que le paguen por fuera, porque sabe que esto tiene para rato. En relación a los 62 millones de pesos, fue un acuerdo con el fallecido, Jorge “guatón” Vergara, puesto que no quería entregar el cupo, porque para variar la directiva anterior cometió el gran error de haberle entregado la institución en bandeja y todos sabemos quiénes fueron, ni siquiera vale la pena mencionarlos, el famoso 60% del patrimonio albirrojo. Por ese motivo, Vergara y compañía exigían dineros para dar el pase a la participación de Linares, en Segunda Profesional.

Hay que señalar que al ex técnico Neme, alguien le comentó que se iban a traspasar los terrenos a la municipalidad. Puso una orden de embargo para que no se hiciera nada, pero llegó tarde porque ya se habían traspasado al municipio.



