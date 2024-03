Deportes 08-03-2024

DT Eduardo Lobos: “Hemos dado vuelta la página y pensamos sólo en Real San Joaquín”

- Partido está programado para el próximo lunes a las 18:00 horas

Una autocrítica realizó el plantel de Deportes Linares. Un debut que no fue el esperado y que dejó ciertas dudas , pero mirando el vaso medio lleno se sumó y no se perdió .

El técnico Eduardo Lobos , conversó con la prensa como es habitual en la sección “ los jueves de Lobos” y dijo que “ el ánimo está bien , sabemos que no hicimos el partido que esperábamos y el resultado tampoco , pero ya hemos dado vuelta la página, solo pensamos ahora en Real San Joaquín , que será un rival durísimo , que corre mucho. También está el factor cancha sintética que no tenemos la posibilidad de entrenar , pero bueno no son ni excusas ni argumentos, aunque hay que considerar esas variables para poder ir allá e intentar ganar ese partido que nos permita retomar esos niveles de confianza que teníamos en el inicio . Realizamos un mea culpa, no fuimos capaces de sostener un juego , no ser un equipo corto , intenso . En el gol de Rengo hubo muchos errores previos, no hubo una presión antes de la cobertura de los volantes, todos estos detalles nos sirven de aprendizaje. En lo personal destaco que fuimos a buscar la igualdad, me alegro de los chicos que ingresaron Peñaloza y Letelier que nos dieron una frescura en el ataque y más movilidad. No podemos volver a jugar de esta manera, tenemos un plantel que puede dar mucho más. Comprendo que había mucho nerviosismo, ansiedad. Tenemos para este partido bajas importantes por la izquierda, el chiqui Cordero continúa con problemas y fue expulsado Valdivia, hay que buscar la solución en ese sector”

LA EXPULSIÓN

Otro de los temas que analizó Eduardo Lobos fue su expulsión: “me dan cada menos ganas de hablar de los árbitros, porque si me apego al reglamento y veo el informe del juez, no hay nada, ninguna grosería, simplemente me despido le doy la mano y le dije que por los cobros arbitrales nosotros nos sentíamos perjudicados. Al decirle eso me mostró la roja. Apelé el día martes, ingresé al tribunal, pero me di cuenta que no tiene mucha lógica apelar, porque lo único que manda es el informe del árbitro y no hay una contraparte que se pueda debatir en ese momento, lo del preparador de arqueros fue lo mismo. Trataré de enfocarme en solo dirigir y no meterme con los jueces”.

SAN JOAQUÍN

El estratega, agregó que “hay muy poca información, de hecho en el partido con Velásquez y San Joaquín, se cayó el streming que transmitía, no había información de nada, pero afortunadamente lo conseguirnos y lo tenemos ahí, es un equipo complicado, que es sucio para jugar muchas veces. A ellos se suma la cancha tan pequeña, pero tenemos que ir con personalidad y carácter para buscar los tres puntos. Buscaremos a los mejores para ir a ganar ese partido. Sabemos que tienen jugadores con experiencia en el fútbol, aunque no será fácil”.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo