sábado 27 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Deportes 27-09-2025
    DT “Kalule” Meléndez : “Fue una semana de cargas más intensas para llevar de buena manera al duelo con Melipilla”
    - Se ha programado un partido amistoso con Curicó Unido
    La cuenta regresiva ya comenzó . La próxima semana los albirrojos deberán enfrentar a un complicado Melipilla en un estadio que no esta en perfectas condiciones .
    En el diálogo con la prensa, Rodrigo “Kalule” Meléndez , dijo que “ fue una semana con cargas más intensas y elevadas para enfrentar el match el próximo 5 de octubre . Los jugadores están en condiciones , ya casi tenemos la totalidad del plantel, por ahí tuvo un inconveniente Duma , esperamos que no sea nada grave . La ansiedad hay manejarla y lo hemos conversado . Creo que la clave es darle énfasis a lo positivo que hemos realizado . Melipilla , es un rival que es complicado en su reducto, que dejó una buena base de la temporada anterior , hay que ir corrigiendo algunos detalles . Hay un montón de situaciones que debemos superar, pero los jugadores responden de buena manera. El factor emocional y psicológico será muy importante en la recta final del campeonato , pero el foco ahora es Melipilla . Vamos a tener también un encuentro amistoso frente a Curicó, a puertas cerradas”.
    SERIE FORMATIVA
    Por su parte, la sub 18 de Deportes Linares , que dirige el profesor Carlos Chacón, disputó el partido de ida de los play off ante Constitución Unido , lamentablemente cayó por la cuenta mínima . Un match muy intenso , donde hubo tres expulsados. El deté Carlos Chacón , dijo que” esta derrota nos dejó con una sensación amarga, porque queríamos ganar , había bastante público . La tarea ahora es ir a buscar la clasificación en Constitución. Creo que estaban muy ansiosos , y muchas veces no SE toman las mejores decisiones. Vamos a preparar el compromiso , es una gran oportunidad para que estos jóvenes sean la identidad del club . La idea es que estos chicos se proyecten hacia el futuro , tenemos dos jugadores que ya están trabajando con el plantel , eso nos llena de orgullo” .

    Gerardo Domínguez A
    Redactor Deportivo


    Gerardo Domínguez A

