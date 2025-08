Deportes 06-08-2025

DT “Kalule” Meléndez: “Ganamos porque estuvimos muy solidos y tuvimos la tranquilidad en los 90 minutos”

El plantel regresó a los entrenamientos a pesar que este fin de semana no hay fútbol

Una vez finalizado el duelo ante Concón National , un equipo que mostró lo suyo en el Tucapel Bustamante Lastra , pero que se encontró con la muralla linarense encabezada por el jugador superlativo Flavio Rojas , que junto a Joaquín Aros , estuvieron en su mejor momento, al igual que Diego Vallejos , que corrió toda la cancha y además se dio el lujo de habilitar de una manera extraordinaria a Duma en el segundo tanto del talentoso jugador trasandino.

En el diálogo con los medios que cubren, las alternativas del encuentro y después de haber terminado el match , el técnico albirrojo , Rodrigo “Kalule” Meléndez , en su análisis, dijo: “ creo que fuimos superiores, porque estuvimos muy sólidos, nos pusimos en ventaja y ello nos permitió tener una tranquilidad . Teníamos claro que Concón National , era un equipo que iba por fuera y terminaba por el centro . Los muchachos estuvieron muy con concentrados y lo hicieron de muy buena manera . A partir de ahí tuvimos otras ocasiones para estar más tranquilos. En líneas generales se hizo un buen partido concentrado, que por lo general es lo que pedimos siempre . Estamos todos contentos y felices por esta victoria que era necesaria porque todos los elencos que estaban arriba habían ganado. Hemos logrado mantener el cero en el arco, porque hemos estado muy sólidos defensivamente, lo que nos dio la posibilidad de cerrar este match que no era nada de fácil. Diego y Duma , fue una dupla espectacular , sobre todo cuando Vallejos metió ese centro con el cual logramos el segundo tanto . Nos estamos acostumbrando a jugar con esa presión , para nosotros es fundamental mantenernos arriba en la tabla de posiciones . Creo que Cristian Duma ha respondido de buena manera y ojalá que siga manteniendo este rendimiento. La pausa del torneo nos viene bien para recuperar a los jugadores que más han jugado y a los que están un poco complicados”.

DATOS

En el ranking con los goleadores históricos del Depo , en la Segunda Profesional , están: Javier Parraguez, 10 goles ; Anyelo Alvarado, 11 ; Felipe Escobar , 12 ; Diego Vallejos , 1,2 y Cristian Duma con 13 .

Rodrigo Meléndez completó 11 partidos invicto con Deportes Linares .

EQUIPO IDEAL DE LA FECHA

En los once titulares de la Segunda Profesional , en la fecha 16 , aparecen 4 jugadores linarenses : Fernando Valdivia , Flavio Rojas , David Tati y el artillero Cristian Duma .

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo