Opinión 04-10-2024

DUDAS Y OCASO

Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno.



Entre cielo y tierra

camino desorientado buscándote

no sé si te amo y me amas,

el ideal sería que nos amáramos

en el ocaso de nuestras vidas.



No sé si eres irreal o perceptible,

en mis emociones y sentimientos

corro y no corro… de aquí para allá

de allá para acá entre cielo y tierra,

entre metas y frustraciones.



No sé si existes o no

o sólo eres una invención de mi corazón,

te veo como las estrellas frías y asexuadas

no las puedo tocar ni acariciar.



Ellas no saben de amor o tal vez sí

no sé nada de ellas… sólo las veo

lejanas y fijas en mis noches de nostalgias.

Las miro y no sé si tú

piensas en mí, no me responden

sólo veo en ellas que tus miradas vienen a mí,

pasan de largo y se estrellan en la nada

porque tú, cariño mío, eres intangible

imposible a los besos míos en tu boca.



Te imagino en mis brazos

cuando tienes frío,

pero cuando hace frío, no puedo abrigarte

porque aún no logro ese milagro.



No quiero que te esfumes de mi mente

en un olvido sin retorno

o te transformes en un ente evanescente

hasta que mi cordura aguante,

y te alejen de mí los vientos del olvido.



En aquel entonces, junto a mis sentimientos

ya nada quedará pendiente,

ni siquiera el saber si te amé

… y tú me amaste,

volveré a mis sueños reales

y en ellos te veré lejana e imposible

atrapada en un gemido profundo

en mis dislocados sentimientos.