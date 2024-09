Deportes 07-09-2024

Duelo de Necesitados: Albirrojos con la obligación de ganar los puntos para alejarse del descenso

- Partido se juega esta tarde en el estadio Diaguitas de Ovalle desde las 17:30 horas

La actualidad es totalmente diferente en Deportes Linares . Con cinco derrotas consecutivas y con varias bajas los dirigidos por el “Kalule” Meléndez se juegan un partido de los llamados de 6 puntos. Por la trascendencia de este match , los linarenses llegaron ayer a la ciudad nortina para esperar este duelo clave ante Provincial Ovalle . Un punto los separa en la tabla de posiciones, por eso esta tarde sirve solamente ganar .

LA PREVIA

Fabián Gonzalez, volante del Depo , analizó lo que será este encuentro: “ hemos trabajado bien en la semana y esperamos sacar un buen resultado, porque lo necesitamos .Es una situación muy incómoda la que estamos viviendo no se nos ha dado los resultados , pero en estos instantes hay que ponerle el pecho a las balas y sacar esto adelante . El plantel siempre está unido y en todo momento nos apoyamos entre todos. Si bien es cierto que hemos realizado buenos partidos , pero una desconcentración nos termina pasando la cuenta, lo conversamos y esperamos estar más atentos”.

En tanto el técnico Rodrigo “Kalule” Meléndez que está viviendo una pesadilla con 5 derrotas al hilo , dijo que “ para nosotros son todas verdaderas finales , estamos en una ubicación demasiada incómoda y muy necesitados . Seguramente donde es un rival directo , se le da más importancia . El objetivo nuestro es sumar los tres puntos , para mantener la distancia y esperamos estar a la altura . Hay que tener la Fe intacta de que las cosas se están haciendo bien . Tenemos la convicción que vamos a sacar la tarea adelante . No podremos contar con Diego Gonzalez, por expulsión ; Sebastián Peñaloza , que no se ha podido recuperar; Franco Flores y Diego Vallejos. Provincial Ovalle es un equipo muy rápido , habrá que estar muy atentos a lo que nos van a proponer”.

El cuadro de Ovalle viene de realizar un buen partido en Concepción , donde cayeron en el último minuto . El equipo que presentó el técnico Felipe Cornejo , que reemplaza a Luis Pérez Franco , fue con Guillermo Orellana; Eduardo Navarrete (87’ Wilson Piñones), Lautaro Velasco, Gabriel Sarria (72’ Ricardo Muñoz); Mirko Serrano, Eduardo Puchetta (58’ Sergio Bobadilla), Mauricio Arias (87’ Ronald González), Benjamín Cortés; Brian Leiva, Ignacio Pipistrelli (72’ Luis Vásquez).

El encargado de impartir justicia esta tarde es Rodrigo Rivera .

LA FECHA

La jornada parte desde el mediodía con el duelo entre Rengo y Real San Joaquín ; a las 15:00 horas , Provincial Osorno con Deportes Puerto Montt ; Provincial Ovalle con Deportes Linares , a las 17:30 horas . El domingo dos encuentros animarán la Segunda Profesional , a las 15:00 horas , la final anticipada Melipilla con Deportes Concepción ; y a las 17:30 horas , Trasandino frente a Concón National . En tanto que el lunes el turno es de Lautaro de Buin con General Velásquez .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo