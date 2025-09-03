Deportes 03-09-2025

Duma: “No quiero referirse al desempeño del árbitro Benjamín Sarabia”

Cristian Duma , el trasandino muy apetecido por algunos clubes de la Primera B , pero que decidió quedarse con la piel albirroja , volvió al gol en el estadio Rubén Marcos Peralta, pero no quiso referirse a la conducción del juez , Sarabia :“ no me voy a meter en ese tema , me duele el empate porque a pesar de tener un jugador menos lo teníamos controlado y no se notaba que tenían un jugador más , porque situaciones de gol claras , no hubo , exageraron los centros . Nosotros lo estábamos manejando bien y al término del primer tiempo conseguimos la igualdad y en el complemento lo ganábamos hasta el minuto 90 , después dieron diez de adición y nos convirtieron de cabeza”.

“Esta división es mucho roce y pierna fuerte con mucha fricción y a veces como delantero te golpean mucho , gracias a Dios , tuve la oportunidad de marcar volver un gol . Esto es partido a partido tenemos que seguir trabajando para luchar por el objetivo . Fue un match de equipos que están luchando en la parte alta , intenso de ida y vuelta , sin duda que la expulsión condicionó el partido , porque con uno menos el planteamiento cambia , por eso me saco el sombrero por mis compañeros que corrieron más de 110 minutos que se jugaron y por supuesto a Celso, que realizó un gran encuentro , por eso los entrenamientos son claves para conseguir resultados. Por ello hacemos un llamado a la hinchada para que nos acompañe el domingo 14 de septiembre en el estadio Tucapel Bustamante Lastra desde las 17:30 horas frente a General Velásquez, es lindo sentir el calor y el aliento por eso queremos que nos acompañen”.

INFORME DEL JUEZ

En las últimas horas se liberó el reporte del juez Benjamín Sarabia y fue lapidario contra los expulsados albirrojos . En relación a la cartulina roja que le mostró a José Molina , dice que el motivo es que fue culpable de conducta violenta . “Posterior a la sanción de un tiro penal, mientras me aproximaba con el propósito de intervenir y separar un altercado , el número 6 , Sr José Molina , me empuja de manera deliberada, utilizando ambos brazos”, dijo, pero lo curioso que en la transmisión de la Liga 2D , no se ve nada de lo que escribió en su informe .

Ahora en la expulsión del “Kalule” , fue tajante , dijo que fue una conducta inadecuada dentro del banco . Por abandonar su área técnica de forma deliberada para mostrar su desacuerdo y protestar contra el árbitro asistente de forma exaltada usando un leguaje grosero. Finalmente, a Jorge Rodríguez el ayudante técnico , conducta inadecuada dentro del banco , por retrasar la reanudación del juego cuando le corresponde hacerlo al equipo adversario , lazando el balón lejos del jugador que quería reanudar .

Nos imaginamos que el Depo apelará a estos castigos en las próximas horas para poder contar con José Molina en el encuentro ante el General .

