domingo 24 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Social 23-08-2025
    Economía circular: ¿Celulares olvidados en el cajón? Comienza la recolección de aparatos electrónicos en desuso en la Región del Maule
    - Entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre, la Ruta Circular de Entel visitará las localidades de San Javier de Loncomilla, Talca, Curicó y Constitución.

    ¿Sabías que, según estimaciones de la Asociación Global de Operadores Móviles (GSMA), más de 5 mil millones de celulares en desuso están almacenados en cajones en todo el mundo? Este es el momento perfecto para darles una nueva vida. Como parte de su compromiso con la sostenibilidad, Entel puso en marcha la Ruta Circular en la Región del Maule, una iniciativa que estará presente en San Javier de Loncomilla, Talca, Curicó y Constitución (los días 25, 26 y 27 de agosto y 4 de septiembre, respectivamente), invitando a los vecinos a reciclar de manera responsable sus dispositivos que ya no utilizan.
    La recolección se realizará, en puntos centrales de alta afluencia de la comunidad, mediante un camión itinerante especialmente habilitado. De esta forma, se garantiza una solución segura y sustentable para quienes deseen deshacerse de sus antiguos celulares y entregarlos para el reciclaje, maximizando la recuperación de materiales y minimizando la generación de desechos electrónicos. Además, quienes no puedan asistir a los puntos móviles, también pueden acudir a cualquier tienda Entel, donde los buzones de recolección están disponibles todo el año.

