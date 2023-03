Opinión 11-03-2023

Economía colaborativa a favor de las mujeres



Pamela Galdames, Operation Manager de Wareclouds



Históricamente hemos sido las mujeres las que nos hemos llevado la carga en cuanto a las labores domésticas, como el cuidado del hogar y de los hijos, lo que implica que muchas deban dejar el mundo laboral para poder cumplirlo, ya sea por obligación o decisión propia.



Si bien la coparentalidad se posicionó fuerte en la discusión en los últimos años, la pandemia nos hizo retroceder varios pasos en el camino de la equidad. Lamentablemente muchas mujeres debieron renunciar o quedaron cesantes en el camino.



Esta disminución de puestos hace que sea más difícil para las mujeres encontrar trabajo en el mundo laboral tradicional, pero le ha abierto la puerta a la economía colaborativa y sus beneficios.



En Wareclouds nacimos con la idea de cambiar el modelo de última milla y fulfillment por uno colaborativo, le hemos abierto una puerta en el mundo de la logística a muchas mujeres que desean trabajar, pero no pueden hacerlo en el mundo tradicional.



En los tres años que llevamos funcionando hemos ayudado a muchas mujeres a obtener su independencia financiera trabajando desde sus hogares, en los horarios que ellas definan que es proporcional a los ingresos que recibirán y pudiendo incluso compatibilizarlo si tienen un trabajo principal.



Hoy el 80% de nuestros colaboradores que se encargan de almacenar y armar los pedidos en sus hogares son mujeres. En su gran mayoría son mamás con niños pequeños o recién nacidos que no quieren dejar su hogar, pero quieren tener independencia económica, y mayores de 60 años que no son contratadas por su edad y no quieren depender de sus hijos.



También contamos con hombres que trabajan con nosotros y han decidido quedarse en la casa criando a sus hijos, mientras sus esposas trabajan fuera del hogar. Esto nos ha ayudado a cambiar el paradigma para muchas personas, entregándoles la opción de compatibilizar sus vidas personales con la laboral.



El modelo colaborativo nos ha permitido crear un círculo virtuoso entregando trabajo a personas en la comodidad de su hogar y ayudando a empresas y emprendedores a llegar a sus clientes.



La economía colaborativa es una realidad en nuestro país y es vital que podamos apoyarla para beneficiar a más personas que se han visto segregados por el mundo laboral. De esta forma seguiremos activando la economía y trabajando por crear una sociedad más equitativa.