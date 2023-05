Política 03-05-2023

Economista explica alza en productos de la canasta básica y vislumbra complejo panorama

Los embates económicos no dan tregua a los bolsillos de los chilenos. Y es que tras casi un año de registrar una inflación de dos dígitos, en donde en marzo de 2023 la cifra llegó al 11.1%, el arribo de los meses más fríos se presenta como un camino difícil de sortear sobre todo si le sumamos algunos factores externos.

Para el profesor de la Escuela de Negocios y Economía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Rodrigo Valdés, el alza de algunos productos debido a la inflación y a otros factores externos, es un tema complejo. “El caso del huevo es dramático, ya que al tema de la inflación se suma la influenza aviar. Todos los huevos que se consumen en nuestro país se producen acá, por lo tanto, nos vemos afectados directamente”, señaló Valdés.

El especialista agregó que “el caso del huevo se divide en dos partes. Por un lado, la influenza aviar que ha afectado entre 700 mil y 1 millón de aves en nuestro país y por ende se restringe la oferta del producto y por otra parte el alza del precio del maíz, el cual ha subido entre $180 y $300 el kilo. En un año el valor de la bandeja de 30 huevos ha crecido cerca de un 70%”, enfatizó.

Para el especialista de la PUCV “la inflación no va a dar tregua” y si a eso le sumamos los factores externos se vislumbra complejo el panorama. Valdés recomienda hacer frente a estos momentos “comprando en mercados mayoristas y en ferias de productos para así evitar un mayor gasto”. Sin embargo, el académico es enfático en señalar que “más allá de eso no hay mucho que hacer debido al actual escenario”.