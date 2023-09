Opinión 29-09-2023

Ectoparásitos de primavera



Karla Vera Directora Escuela Medicina Veterinaria Universidad de Las Américas





Puede que usted sea de aquellos que esperan con ansias la llegada de la primavera y el verano, de los que no les gusta el invierno y sufren con el frío, bueno no es el único, ya que hay ciertos animales que dependen de la llegada de días más largos y soleados, con mejores temperaturas, para despertar de un periodo de prolongado ayuno. La más conocida es la garrapata café del perro (Rhipicephalus sanguineus), la que también se ha visto que puede afectar a otras especies menos habituales como gatos, ratones, conejos e incluso al hombre.



Durante la época invernal y otoñal las garrapatas permanecen escondidas bajo tierra, en grietas, surcos entre escombros, lugares donde encuentren refugio. Ellas quedan en la etapa de desarrollo en la cual las sorprendió el otoño con sus bajas temperaturas y alta humedad, ya sea en estado de huevo, larva, ninfa o adulto, reactivándose nuevamente en época de primavera y verano para completar su crecimiento. Para poder hacerlo, necesita alimentarse de un animal (o varios) y mudar (ecdisis) para crecer (cambiar su piel o cubierta).



Es habitual que en esta época del año se comiencen a observar sobre nuestras mascotas estos ácaros de gran tamaño, los cuales se alimentan de sangre y que pueden transmitir dada su alimentación, algunos hemoparásitos a los perros e incluso al ser humano. Pueden producir anemia, letargo y predisponer a infecciones secundarias al generar una lesión en la piel con su aparato bucal y transmitir algunas enfermedades a su mascota y ocasionalmente a usted como Ehrlichiosis y Anaplasmosis, si es que una garrapata infectada lo pica.



Por lo tanto, es importante que las mascotas se encuentren protegidas al momento de recibir a los primeros visitantes que han estado en este ayuno prolongado, así en su primera alimentación, que es necesaria para seguir con su desarrollo o ciclo vital, se encuentren con una sangre que contenga un producto que los pueda eliminar.



Para el control de estos ectoparásitos hay varios tipos de productos que se pueden utilizar. Hay algunos para aplicar en zonas específicas en la piel (como pipetas de aplicación Spot on), para utilizar por aspersión, otros por vía oral en comprimidos o el uso de collares, talcos y soluciones de baños.



Lo importante es que cuando usted consulte con su médico veterinario, le pueda comentar si cuenta con alguien que le apoye para realizar los tratamientos, o si ya ha usado alguno de estos productos y si ha visto que no tiene el mismo efecto que tenía antes, estos son detalles importantes que debe indicarle para que pueda su médico escoger con mayor seguridad el más indicado en su caso y para su mascota.