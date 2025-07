Nacional 15-07-2025

Edificio quemado en Plaza de Armas corre el riesgo de quedar inutilizable



El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, llegó esta mañana hasta el edificio ubicado en Monjitas con 21 de Mayo, cercano a la Plaza de Armas, que sufrió un importante incendio el pasado jueves y afirmó estar a la espera del análisis de expertos para volver a habilitarlo.

La emergencia provocó la evacuación de todos los residentes y locatarios del edificio. Durante el fin de semana algunos pudieron entrar para sacar artículos de primera necesidad; mientras que los comerciantes esperan el retiro de la maquinaria para retomar su actividad.

Un vecino señaló a Cooperativa que "el fin de semana sí logramos entrar, pero solamente a mirar. No dejan sacar nada todavía", y un comerciante apuntó que "se me quedaron cosas mías, propias, documentos. (Quiero) ver si puedo guardar lo que tengo, y traerme algunas cosas de algunos clientes".

El alcalde Desbordes apuntó que lo anterior ocurrirá luego que el personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros haga "las pericias para determinar cuál es el lugar donde se origina el fuego y cuál es la causal".

Asimismo, precisó que "el retiro de escombros en el subterráneo lo debe hacer una empresa especializada, porque son altamente tóxicos, tenemos baterías de litio, etcétera. No es llegar y sacar en una bolsa con una mascarilla y un par de guantes, esto es una cuestión bastante compleja".

"Una vez que esté terminado ese proceso, que esperamos sea rápido, va a entrar la Dirección de Obras nuestra con el IDIEM, que es el Instituto de Investigación de la Universidad de Chile, a hacer los análisis estructurales. Si hubieran sufrido daño, se corre el riesgo de ordenar que el edificio no pueda ser habitado o utilizado comercialmente. Esperamos que no sea así", afirmó.