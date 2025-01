Opinión 21-01-2025

Eduardo Irribarra Becerra y la “Pista juvenil”, una sana revolución en la radiotelefonía maulina

Víctor Pueyes Zúñiga

Escritor y Gestor Cultural



A mediados de la década de los 60 (época sana, romántica y bella), llega a Radio Soberanía,

proveniente de Radio Minería de Talca y traído por su amigo radial Raúl Edison Vergara, un joven e inquieto locutor llamado Eduardo Irribarra Becerra. Trae un programa para presentarlo a la juventud linarense: LA PISTA JUVENIL, el que nació en radio La Concordia de La Unión con resultados relativos.

Por ello, en Linares, había que inyectarle dinamismo con concursos, rankings, llamadas telefónicas (las menos en ese tiempo) y como novedad: 2 microprogramas, el primero era LOS ROMANCES JUVENILES, creado por Samuel Maldonado de la Fuente y quien hacía los libretos, lo acompañaban en las actuaciones su hermano Jaime, el cantante Patricio Gómez y las también intérpretes de música popular Sussy y Nardy Norambuena (no son familiares). Tenía una duración de 15 minutos yse teatralizaban las cartas enviadas por los auditores, señalando sus triunfos o desventuras amorosas, todo esto se aderezaba con el tema musical solicitado. Fue tal el impacto en la juventud de esa época, que después de más de 40 años, más de algún auditor le ha confesado a Eduardo: “gracias a vuestro programa nos casamos”. El otro microespacio se titulaba EL SEÑOR FANTASMA,

en el cual este personaje se encargaba de la farándula local, en la cual, se contaban las anécdotas de músicos, cantantes, profesores, locutores, periodistas, siempre en tono respetuoso y con un leve tono humorístico.

La música incidental era factor demasiado importante para las pretensiones del equipo que estaba tras este espacio radial, el tema elegido

fue ”ONLY YOU”, original de The Platters, en versión instrumental1 A Eduardo no le bastaba con animar un programa radial, por ello

participaba enviando comentarios y rankings locales a revistas capitalinascomo Ecran, Telecran, Ritmo, etc. En Linares, por la tecnología precaria del entonces había que recurrir a la creatividad y al esfuerzo extremo, como lo fue

la transmisión de un Festival de la Canción que se realizaba en el Instituto Politécnico hasta los estudios de la radio que estaban en la calle Maipú, realizando la titánica tarea de tender cables entre ambos lugares .También

incursionaron en realizar transmisiones desde la Cárcel Pública y hacer transmisiones desde el exterior de la radio. Otro hecho relevante fue un acto que se realizó en la Alameda, desde el frontis del Liceo de Hombres hasta la calle Manuel Rodríguez, con una concurrencia multitudinaria, estimativamente unas 10.000 personas y que la radio Soberanía transmitió en directo.

En 1969, estando en Linares, fue invitado por Radio Minería de Talca a animar el 4° Festival

de la Guinda.

Eduardo permaneció en Linares 4 años, emigró por razones personales. En Linares, antes de

irse compuso 2 temas musicales, que en 1974 grabó el cantante chileno Romilio Gómez: ”De Rosaen Rosa” – “No mi Amor” para el sello La Cascade.

Eduardo Irribarra Becerra nació en Santa Fé, comuna de Los Ángeles, un 20 de Enero. Es el último de una familia de 20 hermanos. Autodidacta absoluto, nació con la veta artística y supo concretar sus sueños, trabajando en diversas emisoras del país: ”LA CONCORDIA” de La Unión, MINERÍA de Talca, SOBERANÍA de Linares, LV 10 de Mendoza, Argentina, SAGO de Osorno, COOPERATIVA de Puerto Montt, NACIONAL,YUNGAY, NOVISSÍMA, CARRERA, PORTALES,COLOCOLO, CHILENA, LA CLAVE de Santiago. Durante los años 1979-1980 se titula comolocutor profesional en el Sindicato de Locutores de Chile.

Participó en “Sábados Gigantes” de Canal 13, como cantante junto a otro locutor.

En 1982, participó en el programa radial “Residencial La Pichanga” interpretando el personaje “El Señor del Somier”.

En Abril de 2019 recibe el premio del Sindicato de Locutores de Chile, por 50 años de

trayectoria. Dicho evento se realizó en el Palacio La Moneda.

El legado de este creador es extenso y fecundo y aún un terreno por explorar. Linares tiene

una deuda con este profesional y gestor cultural de la locución- Planteo la idea a los actuales empresarios y locutores para que ahora, en vida, se realicen actos de reconocimiento público a

quien ha dado lo mejor de sí para nuestra ciudad y para Chile.