Deportes 26-08-2023

Eduardo Lobos: “Nos hubiese encantado jugar el partido con General Velásquez “

Hace rato que los días jueves, es un día en el que se ven las caras el estratega linarense y la prensa local. En relación al duelo que se iba a disputar en la jornada de esta tarde, con anticipación ya había algunas voces que presagiaron que este enfrentamiento no se jugaba.

Lobos, entregó sus primeras palabras al respecto: “nuestro pensamiento era de jugar, porque estábamos motivados, porque buscaban la oportunidad de mostrar que ellos están capacitados para salir de esta situación. Sabemos que no hay cosas que dependen de nosotros, como lo que ha pasado en la zona y en otras regiones. Estamos también con esas personas que han perdido sus hogares, sus cosas y no tienen un espacio donde vivir. En ese aspecto uno dice bueno queríamos jugar para darles una alegría a la gente que lo ha pasado mal, pero también esta el otro lado en que no es coherente con la sensación de querer jugar con lo que se esta viviendo en la zona precordillerana”.

“En lo personal me hubiese gustado que la fecha se hubiese suspendida completa, sobre todo cuando hay equipos en la tabla que están compitiendo con nosotros en la lucha por mantener la categoría. Las planificaciones son flexibles debido a momentos ajenos a nuestra voluntad. Ahora comenzamos a pensar en nuestro próximo rival, Melipilla, que es difícil, que juega bien. Hemos trabajado con dinámicas de grupo a cargo del psicólogo deportivo que ha sido muy provechoso. Creo que el objetivo de los entrenamientos se cumplió, estábamos a las 6 de la mañana en el estadio, donde realizamos un trabajo magnifico. En términos técnico – táctico, estamos entregando herramientas para ello, cuando no tenemos el balón, ser un equipo más compacto, más ordenado y tener paciencia no desesperarse. hay que ser fuerte de la cabeza, ser ese equipo agresivo, intenso de ir hacia adelante no meterse en nuestro arco. No tenemos margen, seguimos luchando hasta el final y sumar la mayor cantidad de puntos en estas siete fechas que nos quedan, para alcanzar el objetivo. Hay un mal que uno le ve en el camarín, el teléfono, todos mirando el celular, no hay una conversación como antes cuando era diferente. La profesión hay que vivirla con pasión. Estaremos pendientes de los resultados de esta fecha que la miraremos desde la vereda de al frente. Aparece la ansiedad de prepararnos para el próximo partido, con un rival distinto al que estábamos preparándonos, pero tenemos que mantener la ilusión de alcanzar la permanencia”, cerró.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo