Deportes 21-07-2023

Eduardo Lobos : “Tenemos un grupo enfocado en conseguir el objetivo en esta temporada”



Creo que no fue apropiado realizar un evento musical en la cancha principal había otras alternativas

En la sección los jueves de “Lobos”, donde la prensa escucha atentamente al estratega y puede realizar preguntas que tienen relación con la previa del equipo albirrojo con miras al duelo ante el Almirante Arturo Fernández Vial. Tenemos que confesar que Eduardo Lobos, ha estado más distendido, incluso hasta su “tallita” para esbozar una sonrisa. El técnico, que quiere seguir invicto desde que asumió este desafío dijo que “ha sido una semana de trabajo y con mucha intensidad buscando el nivel del juego. En lo anímico llegamos bien, cuando los resultados son relativamente buenos siempre la motivación y preparación son distintas del estado anímico. Estamos conscientes que tenemos que mejorar en lo táctico, técnico, peo la disposición y las ganas de poder luchar por la victoria mañana esta alta, creo que necesitamos ese triunfo, para poder consolidar el trabajo que venimos haciendo, necesitamos imperiosamente sumar de a tres, para seguir creyendo en los que estamos realizando. Si bien es cierto no perder y recibir poco s goles también ayuda, pero nosotros queremos consolidar el resultado con un a victoria seria muy positivo, porque en esta segunda rueda todos ya se 4estan jugando algo, enfrentamientos con equipos que están en la parte baja de la tabla. Creo que hemos ido mejorando en el juego, los chicos se sienten mejor también, en atreverse sin temor a equivocarse. Nadie nos ha pasado por encima, en los partidos siempre no creamos mas de 5 ocasiones claras, es ahí donde hemos estado al debe en cuanto a la definición de esas opciones, pero seguimos por el camino que nos hemos trazado desde que llegue, así que en ese aspecto el equipo esta muy convencido que tiene que salir a la cancha este sábado para ganar el partido. Nosotros poseemos un plantel amplio y con un buen rendimiento sobre todo en lo psicológico, donde dieron vuelta el chip y no lo han logrado durante siete partidos. Las líneas han estado parejas, subiendo su rendimiento. Ahora ya los equipos no nos miran como un rival fácil, saben que para ganarnos tienen que exigirse al máximo en todo sentido. Cuando no tenemos el balón la intensidad debe ser optima, para recuperar el balón.

Estado de la cancha

Es la primera ves que el técnico linarense se refiere al estado de la cancha, y no tuvo miedo en manifestar que “había otros recintos para haber organizado un evento musical, por el estado en que quedo la cancha. Pero, no tenemos la autonomía en este recinto, y estamos supeditados a que puedan pasar estos inconvenientes, Claramente la cancha no esta en buenas condiciones, podrán decir que es para los dos igual, con la diferencia que nosotros intentamos jugar tener la posición del balón y quizás en estos momentos la cancha les beneficia más al rival que es un cuadro mas estructurado, defensivo, organizado y que busca salir siempre en la contra. Es la realidad que nos toca, no hay como cambiarlo, no hay para que lamentarse y excusarse que si no hay buen resultado que si no hay buen juego va hacer por ese motivo. Yo nunca colocare un argumento como ese, pero influye en el juego y el resultado.

La vuelta de Diego

Estamos muy contento con la reincorporación de Diego Vallejos, por lo profesional que es y lo que representa para la ciudad también, para el equipo porque se cuida, y contagia como entrena, como persona y felices de contar nuevamente con Vallejos, por su entrega.

Entradas

Las entradas ya están a la venta en el teatro municipal y en el estadio Tucapel Bustamante Lastra. Con los siguientes valores: Socios, $3.000; General, $5.000; Block J, $8000; Block Jota Niños, $ 4000; Streaming, $5000 y Visita, $5.000.

Cabe consignar que el aforo, en este partido en el polideportivo de la calle Rengo, para los seguidores del Vial, será de 300 personas.

El aforo autorizado para este duelo con historia entre Deportes Linares y F. Vial, que se disputa mañana desde las 15:00 horas, es de 3.300 espectadores.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo