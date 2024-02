Deportes 03-02-2024

Eduardo Lobos: “Tenemos una gran expectativa con el plantel que estamos formando”

Con los nombres que tenemos intentaremos luchar por el ascenso



Cosa curiosa, pero el año pasado, el día escogido por Lobos, para dialogar con la prensa era el jueves. Y la primera cita de esta temporada también fue jueves, cábala o no, algo debe haber.

En el punto de prensa en su primer contacto con los medios de comunicación, Eduardo Lobos, dijo que “estoy muy contento de continuar al mando del primer equipo. Hay lindas expectativas muy altas por lo demás, sin duda que el objetivo es pelear por el ascenso. Contamos con una cantidad de nombres y jugadores que nos hacen ilusionarnos. Ya esta con nosotros el 85% del plantel, que será de 25 a 26 jugadores, de los cuales también debemos preocuparnos por el sub 21, por la sumatoria de minutaje que exige el torneo. Este es un trabajo que lleva más de tres meses, donde junto a Jaime Valdés, hemos visto muchos videos de elementos, han sido muy intensos, pero estamos contentos con los nombres que han llegado. Siento lo que sucedió con Paulo Garcés, pero es un tema archiconocido. Actualmente tenemos un solo arquero, yo quiero tener 4, en las próximas horas, llegaría un portero de Primer B, y dos más jóvenes, que vamos a observar”.

En torno a las bases del campeonato, Lobos, tiene algunas aprensiones “creo que es injusto, que haya solo un ascenso y dos descensos, injusto. Los presidentes de esta categoría, no tienen ni voz ni voto, todo lo resuelven los de la Primera A y B. Por lo menos, hubo un punto que nos beneficia, lo relacionado con la libertad en la edad. Todos nos van a querer ganar, sin duda por la calidad de nuestros jugadores. Por eso estamos trabajando en los aspectos, técnico, táctico, físico, psicológico, para enfrentar este desafío. Se han programado una serie de encuentros amistosos en la previa, el próximo viernes 16 de febrero a las 18:00 horas, enfrentaremos a Rangers de Talca y el 21 está contemplada la noche albirroja”.

Finalmente, el técnico Eduardo Lobos, realizo un llamado a la hinchada para que los apoye en esta temporada, porque será un torneo muy complicado, por la calidad de jugadores en los planteles.

La maquinita galáctica, continuara trabajando en el Tucapel Bustamante Lastra, durante hasta el domingo en horario matinal.