Opinión 11-12-2024

Educación financiera como motor para el emprendimiento



José Joaquín Fernández, secretario ejecutivo de Mi Barrio Financiero





En un contexto en que el emprendimiento se consolida como un motor clave para el desarrollo económico y social de nuestro país, resulta fundamental entregar herramientas concretas que permitan a los emprendedores gestionar sus finanzas de manera eficiente y estratégica.

Gran parte de los emprendedores no tiene claro cómo realizar un flujo de caja, o como llevar registros contables, situación que incide en las alternativas de financiamiento disponibles. De acuerdo a datos de la Encuesta de Emprendimiento del Ministerio de Economía sólo un 17% de los microemprendores inicia sus emprendimientos con crédito, donde 22 mil señalan que no saben cómo solicitarlo, y más de 200 mil creen no cumplir con los requisitos (EME 2023).

En este escenario, iniciativas como el curso de educación financiera "Manos a la Obra", impulsado por la Asociación de Bancos (ABIF) y la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, se erigen como un ejemplo de impacto positivo. Este año, la iniciativa alcanzó más de 18 mil inscritos, reafirmando no solo su relevancia, sino también el interés genuino de emprendedores y emprendedoras por adquirir conocimientos que fortalezcan tanto sus finanzas personales como las de sus negocios. Temas como alternativas de financiamiento, ahorro e inversión, flujo de caja y criterios tributarios, entre otros, son abordados de manera integral, dotando a los participantes de herramientas prácticas y esenciales para el éxito y la sostenibilidad de sus proyectos.

La educación financiera trasciende las cifras. Es un habilitador que empodera a las personas para tomar decisiones informadas, superar desafíos económicos y aprovechar oportunidades, combatiendo la desigualdad. Por ello, es fundamental que iniciativas como esta sigan recibiendo el respaldo necesario de alianzas estratégicas, como las establecidas con Sercotec e Inacap, para expandir su alcance y continuar construyendo una cultura financiera robusta a lo largo de Chile.