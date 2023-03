Opinión 03-03-2023

Educación y crisis humanitaria



En medio de noticias y conversaciones sobre el regreso a clases, como algo habitual de la rutina de marzo, perdemos de vista un gran problema que ha sido alertado por Naciones Unidas. En la actualidad, 222 millones de niños en edad escolar viven en contextos afectados por crisis humanitarias. Si la cifra ya es preocupante, peor aún es si lo miramos en perspectiva, ya que el número ha crecido un 196 % en los últimos seis años.



Siendo la educación un derecho fundamental y que por tanto debiese estar garantizado, lo cierto es que estos menores, cuya etapa formativa no volverá, no están accediendo a espacios de aprendizaje adecuados. De hecho, del total de niños afectados, 78 millones no van a la escuela en ningún momento, ya sea por conflictos armados, desastres climáticos o desplazamientos. Tal como declaró el secretario general de la ONU en una reciente conferencia sobre estos temas, “no podemos negar a nadie la oportunidad de aprender” y por tanto todos estamos llamados a movilizar esfuerzos en ese sentido.



Mientras en Chile nos ocupamos a la congestión vehicular y otras materias asociadas al inicio del año escolar, hay millones de pequeños que simplemente no podrán aprender. Que esta dramática situación no nos deje indiferentes y sea un llamado a tomar conciencia y valorar el contexto educativo en que nos desenvolvemos, que si bien no es perfecto, está forjando futuras generaciones con herramientas y oportunidades para el progreso.



Dr. Claudio Ruff, rector de la Universidad Bernardo O’Higgins (UBO).