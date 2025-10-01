Crónica 01-10-2025

Educadoras de párvulos aprendieron sobre medios de comunicación y divulgación científica



- Más de 120 educadoras de párvulos, provenientes de las 30 comunas del Maule, participaron en la Jornada de Buenas Prácticas del Programa PIPE de Explora Maule, que incluyó una visita al canal UTalcaTV con el fin de conocer nuevas metodologías para acercar la ciencia y la tecnología a la primera infancia.

Conocer el funcionamiento de un canal de televisión y dar herramientas a educadoras de párvulos para elaborar productos de divulgación científica junto a niñas y niños, fue el propósito de una actividad desarrollada por el Proyecto Explora Maule, ejecutado por la Universidad de Talca, a través del Programa de Indagación para Primeras Edades (PIPE).



Durante la jornada, que incluyó una visita al canal UTalcaTV, compartieron experiencias pedagógicas, reflexionaron sobre los avances y desafíos de su labor y se capacitaron en nuevas metodologías para acercar la ciencia y la tecnología a la primera infancia a través de recursos audiovisuales.



En el Maule, el trabajo de este año se centra en el mundo de los animales, principalmente en los insectos y sus interacciones con el medio ambiente. A través del programa, las educadoras exploran cómo los insectos cumplen funciones clave como la polinización, el control natural de plagas y el reciclaje de nutrientes, lo que permite a las niñas y niños comprender su importancia para los ecosistemas locales.



Además, se fomenta el uso de tecnologías digitales (TIC) para crear productos de divulgación educativa que acerquen estos contenidos científicos de manera rigurosa, lúdica y atractiva.



“Estamos muy contentos con la amplia participación de las educadoras de párvulos, sobre todo entregando experiencias enriquecedoras y vinculando la ciencia con los medios de comunicación. Confiamos en que los conocimientos adquiridos se integren en su trabajo en beneficio de los procesos educativos de niñas y niños”, comentó César Retamal Bravo, jefe de la Unidad de Divulgación de la UTalca y director de Explora Maule.



LA TELEVISIÓN POR DENTRO



Una de las actividades destacadas de la jornada fue la visita al canal UTalcaTV. A través de instancias mediadas por profesionales de la estación, las docentes aprendieron sobre los procesos audiovisuales que dan vida a la programación y recibieron consejos prácticos para la generación de sus propios productos audiovisuales educativos.



Para Emilie Bustos Olivos, educadora de la Escuela Los Copihues de Vichuquén, la visita resultó especialmente valiosa. “Ha sido grato el proceso, sobre todo para ver cómo se logra hacer un reportaje o productos de comunicación que nos sirven para los materiales de aprendizaje que tenemos que generar en el programa PIPE”.



Claudia Bobadilla Almuna, educadora del Jardín Infantil “Mis Pequeños Pasos” de San Rafael, también valoró la experiencia. “Es el primer año que participo en PIPE y ha sido muy novedoso, sobre todo poder conocer el área de las telecomunicaciones, que normalmente uno ve de lejos, y ahora poder vivirla ha sido muy bonito”.



Este año, el Programa PIPE se implementó en las 30 comunas del Maule, capacitando a 120 educadoras y técnicas en educación parvularia y beneficiando a más de 1.500 niñas y niños de la región.

