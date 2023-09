Social 16-09-2023

Educadores y profesores maulinos pueden postular a mentoría para mejorar adaptación y desarrollo profesional

Hasta el 30 de septiembre están abiertas las postulaciones al Sistema de Inducción y Mentorías que ofrece el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagçogicas (CPEIP) a educadores y profesores que se encuentran en su primer año de ejercicio en un establecimiento que esté en Carrera Docente.

Así lo hizo saber el secretario regional ministerial de Educación, Francisco Varela, que destacó la gran respuesta del profesorado del Maule en años anteriores a los cursos y magísteres que ofrece -gratuitamente- el CPEIP y que da como resultado mejores docentes para avanzar en mejores resultados.

“El CPEIP tiene una gran tradición en el ámbito de la oferta de perfeccionamiento a los cuerpos docentes de la región y del país. El Maule siempre ha tenido una gran participación en cada una de las convocatorias, lo que habla a las claras del nivel de compromiso con sus comunidades y con su carrera que tienen los profesores y profesoras locales. Estamos seguros de que esta no será la excepción ya que la educación más igualitaria, de calidad y de futuro que impulsa el presidente Boric considera este constante perfeccionamiento del profesorado”, afirmó.

El seremi explicó también las y los jóvenes egresados que resulten seleccionados accederán a un acompañamiento de 10 meses, guiado por mentores con experiencia y destacado desempeño, y que este programa cuenta con una asignación económica para el/la docente principiante y para el/la docente mentor.

En mayor detalle, el seremi estableció que el objetivo de esta mentoría es vincular la formación universitaria con el desarrollo profesional, reducir el tiempo de adaptación al ejercicio docente, potenciar el desarrollo profesional, y que las y los educadores y docentes principiantes fortalezcan su autoestima profesional y se sientan apoyadas/os en sus primeros años de ejercicio. Con esto, se facilita su inserción en las comunidades educativas, constituyéndose como un aporte para el propio establecimiento escolar.

La inducción tiene un carácter exclusivamente formativo, por lo tanto, el principiante no será calificado. A su vez, el mentor es un par, no un supervisor; ya que ambos realizan trabajo en aula y ejercen las mismas funciones dentro de las escuelas, generando un trabajo horizontal bajo la premisa de la colaboración entre pares.