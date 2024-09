Opinión 17-09-2024

Educando a las futuras generaciones en ciencia y tecnología: un imperativo para un futuro mejor

Valeria Farías, directora de Vinculación con el Medio; y Javiera Bustos, fundadora de Cubo Educativo. Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez.



A menudo escuchamos la frase "los niños son el futuro", pero para que ese futuro sea verdaderamente prometedor, es fundamental equiparlos con las herramientas necesarias desde una edad temprana. En un mundo donde la tecnología avanza a un ritmo acelerado, no podemos permitirnos quedar rezagados. La educación en ciencia y tecnología se ha convertido en una de las claves para garantizar que las próximas generaciones no solo se adapten a este vertiginoso cambio, sino que lo lideren.

Hoy en día, los desafíos globales abarcan desde la transición a energías más limpias hasta el manejo de grandes cantidades de información en la era del big data. Las nuevas generaciones enfrentarán problemas complejos, y la ciencia y la tecnología serán fundamentales para abordarlos. Iniciativas como {Yo_Programo}, que busca incentivar el aprendizaje de habilidades tecnológicas entre los más jóvenes, se posicionan como esenciales para empoderar a las futuras generaciones en su camino hacia un mundo más sostenible y equitativo.

Además, en tiempos donde la proliferación de información falsa y el mal uso de la inteligencia artificial generan preocupación, dotar a los estudiantes de un pensamiento crítico y herramientas tecnológicas no sólo es útil, sino indispensable. El conocimiento en áreas como la programación, la robótica o la inteligencia artificial ya no es un lujo reservado para unos pocos, es una necesidad para formar ciudadanos activos y conscientes de su entorno digital.

En la Facultad de Ingeniería y Ciencias UAI, a través de programas como {Yo_Programo}, realizado en conjunto con la fundación Cubo Educativo, nos hemos propuesto ser parte activa en este proceso, contribuyendo a la formación de líderes capaces de resolver problemas del mañana con las herramientas de hoy. Apostamos por un futuro donde la ciencia y la tecnología sean accesibles, comprendidas y aplicadas en la construcción de un mundo mejor.