Opinión 08-08-2025

Educar con sentido: actualizar el currículum, una urgencia pedagógica

Alejandro Pérez, académico de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales UNAB.



Desde el año 2022, el Ministerio de Educación ha impulsado diversas iniciativas participativas para avanzar en un proceso de actualización curricular que responda a los desafíos actuales del sistema educativo chileno. Uno de los hitos más significativos fue el Congreso Pedagógico de 2023, en el que participaron más de 800 mil personas. Este ejercicio democrático evidenció una amplia valoración por un currículum nacional priorizado, más abordable y centrado en los aprendizajes esenciales.

Dicho enfoque no es nuevo. Representa una continuidad con la Priorización Curricular implementada entre 2020 y 2022, así como con su actualización para el periodo 2023-2025. En este marco, mantener un currículum focalizado en aprendizajes basales no solo permite una gestión curricular más flexible y contextualizada, sino que también habilita una educación integral que atienda el bienestar social y emocional de las comunidades educativas.

La reciente no aprobación de las Bases Curriculares para 1° a 6° básico por parte del CNED, aunque previsible dentro de los ciclos iterativos habituales, no debiera asumirse como un estancamiento. Al contrario, representa una oportunidad para profundizar los espacios de diálogo, incorporar ajustes y consolidar una propuesta legítima y pertinente.

Es fundamental que el Mineduc mantenga su disposición al trabajo colaborativo y transparente. Sólo así se podrán generar las condiciones para aprobar una propuesta que entregue certezas al sistema y, a la vez, siente las bases de una política de desarrollo curricular de largo plazo. La calidad educativa del país requiere de un currículum actualizado, flexible y legítimo, que promueva aprendizajes significativos, equidad y bienestar.

Actualizar el currículum es más que una tarea técnica: es un acto profundamente político y pedagógico que debe estar al servicio de los propósitos que como sociedad queremos alcanzar a través de la educación.



