Opinión 23-04-2025

Eficiencia energética y sustentabilidad: La revolución que transforma nuestras edificaciones



David Blanco Fernández, director Magíster en Eficiencia Energética y Sustentabilidad, mención Edificación de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM)



Con la llegada del Día de la Tierra este 22 de abril, cobra relevancia un tema por el que deberíamos preocuparnos: la eficiencia energética en la construcción. Esto porque en un mundo cada vez más afectado por la crisis climática, implementar estrategias que reduzcan el consumo de energía se convierte en un imperativo.

¿Cómo podemos construir un futuro más sostenible y ecológico? La respuesta está en adoptar prácticas que minimicen el uso de inversión para calefacción y refrigeración, optimizando así tanto el medio ambiente como nuestra economía.

Los edificios, que representan una parte significativa del consumo energético mundial, son un área clave donde podemos marcar la diferencia. Implementar medidas de este tipo no sólo contribuye a la reducción de la huella de carbono, sino que también ofrece la oportunidad de innovar con tecnologías que ya están cambiando el juego. Desde paneles solares que aprovechan la energía del sol hasta sistemas de recuperación de agua que maximizan los recursos, las opciones son abundantes y accesibles.

El concepto de sustentabilidad, de todas formas, va más allá de la eficiencia energética; abarca todo el ciclo de vida de un edificio, desde su diseño inicial hasta su eventual demolición. Seleccionar materiales responsables y promover un impacto social positivo son objetivos esenciales que cualquier construcción moderna debe contemplar. Este enfoque crea edificaciones más seguras y saludables a la vez que transforma nuestras comunidades en lugares más resilientes y cohesivos.

No cabe duda de que, en la actualidad, la academia está enfrentando retos cruciales, como implementar normativas que fomenten prácticas de construcción responsables y realizar investigaciones sobre la adaptación de los edificios a condiciones climáticas extremas. Este enfoque integral es fundamental para establecer métodos precisos que midan la huella de carbono de los materiales utilizados en la construcción.

Los prototipos de viviendas inteligentes y edificaciones sostenibles son ejemplos tangibles que demuestran claramente los beneficios. Estas iniciativas no solo destacan la viabilidad de nuevas tecnologías, sino que también pueden inspirar políticas públicas que fomenten la construcción ecológica y cambien nuestra forma de vivir. A medida que estas prácticas se incorporan en la planificación urbana, se presenta un modelo replicable que puede ser implementado en diversas comunidades.

El Día de la Tierra es un llamado a la acción, recordándonos a cada uno de nosotros la responsabilidad que tenemos en el cuidado de nuestro planeta. Afrontar la crisis climática es una tarea que involucra, desde gobiernos y académicos hasta ciudadanos comunes, utilizando estas herramientas esenciales para lograr un cambio real y duradero comprometiéndonos con la construcción de un futuro que valore la sostenibilidad y respete el lugar en el que habitamos.

Fomentar un cambio en nuestra mentalidad sobre cómo diseñamos nuestros espacios cotidianos tiene el potencial de inspirar a otros a actuar. Es crucial entonces educar y concientizar desde la academia sobre la importancia de estas prácticas no solo en este sector sino en todos los aspectos de nuestras vidas, motivando a realizar un esfuerzo colectivo que permita asegurar un medio saludable para las futuras generaciones.

Cada acción, por pequeña que sea, cuenta. Cada paso hacia la eficiencia energética y la sostenibilidad es un paso hacia un mundo más equilibrado. Honrar la Tierra en su día significa comprometerse activamente a adoptar estilos de vida que promuevan este equilibrio. Asegurémonos de que el legado que dejemos a las generaciones venideras sea uno del que nos sintamos orgullosos. ¡Juntos, podemos construir un futuro más brillante y sostenible!