Opinión 08-09-2024

El 18 de septiembre "Esencia Chilena"



(Alejandra Astete Belmar)





¡Llegó septiembre! Chile baila y se escuchan los acordes del zapateo. Los corazones se llenan de alegría con los coloridos trajes, mientras las empanadas caseras, hechas con cariño, nos recuerdan el valor de nuestra patria. Al mismo tiempo, la primavera asoma tímidamente y la naturaleza se expresa en todo su esplendor. ¡Este es el mes en que Chile florece en todos los sentidos! Nos envuelven los colores vibrantes y el ambiente lleno de energía renovada.



Con el propósito de captar y compartir este buen ánimo, esta semana recorrí las calles para conversar con nuestros vecinos. Les pregunté qué opinaban sobre la próxima celebración de la Fiesta de la Chilenidad, que se realiza anualmente en la plaza de nuestra comuna. Para mi sorpresa, me encontré con varias inquietudes que afectan a nuestros vecinos asociados a este mes tan especial, cuando todos desean celebrar.



A pesar del alto gasto municipal—que, por ende, cubre toda la ciudadanía—, muchos vecinos compartieron algunos inconvenientes que les preocupan con la fiesta. Uno de los principales problemas es por la ubicación de la actividad en la plaza, es el caos vial que genera el corte de la arteria principal de la ciudad, esto hace que transitar en vehículos sea casi imposible, generando frustración y afectando los bolsillos de la locomoción colectiva como los taxis y colectivos, un conductor me expreso su frustración “no hay donde dejar y tomar pasajeros, no están claro y señalizados los recorridos alternativos, además aun hay varias calles cortadas o cerradas por reparaciones y solo se ven favorecidos algunos “ Además, el ruido incesante, muchas veces fuera de los límites permitidos, también ha sido motivo de queja. Un vecino me comentó: “Las ventanas de mi casa vibran y no puedo descansar durante estos días por el volumen de la música”.



Otro aspecto que salió a la luz fue la falta de infraestructura adecuada para personas con movilidad reducida (PMR). Una vecina me contó: "Mi hija usa silla de ruedas y nunca puedo llevarla a estos eventos porque no tienen la infraestructura necesaria para que ella se desplace con comodidad".



Sin embargo, respetando y valorando la importancia de todas las opiniones y observaciones recibidas, lo que me pilló por sorpresa fue una reflexión común entre varios vecinos: la sensación de que estas celebraciones, con el tiempo, se han ido alejando de nuestras verdaderas tradiciones. Y que, en lugar de honrar las costumbres que nos definen como país, las fiestas parecen cada vez más desconectadas de nuestra esencia.



Muchos transeúntes lamentaron la falta de actividades familiares como las que solían realizarse en la Alameda, donde se inauguraban las ramadas principales. Había concursos de carreras en saco, se elevaban volantines y se jugaba al taca-taca, la rayuela, el trompo y el emboque. Estas actividades simples, pero llenas de sentido, reunían a las familias en torno a nuestras raíces. También mencionaron el cambio en la oferta gastronómica: antes se disfrutaba de un rico mote con huesillos, algodón de azúcar, manzanas confitadas... Hoy, con la modernidad, hemos ido perdiendo esos sabores y olores de antaño.



Es triste, pues las tradiciones patrias son la esencia de nuestra identidad y cultura. Reflejan nuestra historia, nuestros valores y lo que somos como nación. Nuestro rol, como familias, dirigentes, educadores y autoridades, es precisamente preservar y revitalizar estas costumbres, no permitir que estas tradiciones caigan en el olvido. La historia y las costumbres no son solo temas para discursos, cortes de cinta o ceremonias oficiales. Son nuestro legado, nuestra "Esencia Chilena".



Por eso, los invito a no olvidar nuestras raíces y a mantener vivas nuestras tradiciones. Hagamos que sigan siendo relevantes hoy, que este 18 sea en familia, con alegría y compromiso con nuestra cultura y nuestras costumbres.