Crónica 04-03-2023

El 2050 habría 2.500 millones de personas con dificultades auditivas

La Organización Mundial de la Salud recomienda una serie de medidas preventivas para cuidar los oídos. En la actualidad, el 6% de la población nacional presenta este tipo de problemas que podría aumentar en los próximos años si no se actúa a tiempo.

“En Chile hay 1.160.000 personas con hipoacusia, de las cuales dos tercios son mayores de 65 años y a nivel mundial los problemas del oído y la audición se encuentran dentro de los problemas más comunes que enfrenta la comunidad, de los cuales más del 60% pueden ser identificados y abordados a través de la atención primaria”, señala Francisco Krause, médico especialista en otorrinolaringología de Atrys Chile.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que más de 1.500 millones de personas presentan problemas de audición, pero levantó la alerta que para el año 2050 podrían subir a 2.500 millones.

Con el propósito de destacar que el cuidado del oído y la audición en la atención primaria deben ser un componente esencial de la cobertura universal de la salud, la OMS conmemora cada 3 de marzo el Día Mundial de la Audición.

“A través de la audición percibimos sonidos que permiten relacionarnos con el medio en el cual nos desarrollamos y comunicarnos con los demás. Perder este sentido puede perjudicar la educación, el trabajo, el bienestar psicosocial y la calidad de vida de las personas”, agrega el doctor Krause.

La pérdida de la capacidad auditiva no solo genera dificultades a nivel personal, sino que también a toda la sociedad en su conjunto. “La OMS señala que esta situación genera un costo a nivel mundial de más de USD 980.000 millones al año, y puede poner en peligro el objetivo mundial de los Estados Miembros de las Naciones Unidas de acabar con la pobreza y garantizar que todos los habitantes del planeta disfruten de paz y prosperidad para el 2030”, explica el especialista de Atrys Chile.

La prevención, sin duda, es la medida más eficaz que se debe tomar para no sufrir dificultades de audición. Se trata de medidas sencillas y fáciles de aplicar para cuidar los oídos.

La OMS recomienda utilizar tapones para los oídos si se encuentra en lugares ruidosos, someterse a revisiones periódicas de su audición, tener controles médicos en caso de dolor de oído, secreciones o problemas de audición y utilizar regularmente los auxiliares auditivos, en caso que hayan sido prescritos por el especialista.

Además, señala que no se debe introducir bastoncillos de algodón, aceite, palos o alfileres en el oído; nadar o lavarse en agua sucia; compartir auriculares o tapones para los oídos con otras personas, y escuchar sonidos fuertes o música alta.