Opinión 08-07-2025

El alma adormecida: religión, miedo y la promesa del cielo

Luis Flores Tobella



Desde que el ser humano tiene conciencia de su finitud, ha buscado respuestas. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Por qué sufrimos ¿Como soportar la injusticia, la perdida el vacío?

La religión en sus múltiples formas ha ofrecido respuestas profundas: un relato que da sentido, una promesa de consuelo, una comunidad de pertenencia, una esperanza que trasciende la muerte, sin duda uno de los mayores logros simbólicos de la humanidad.

Pero también puede transformarse en un mecanismo de control. Y ahí es cuando el alma, en lugar de elevarse se adormece.

Karl Marx dijo que la religión era “el opio del pueblo “. No lo dijo con desprecio sino con lucidez: como el opio, la fe calma el dolor. Pero puede también volver pasivos a los que sufren -A veces, en lugar de despertar la conciencia la adormece con promesas futuras y formas incuestionables. Cuando la religión enseña a amar, a pensar, a vivir con pasión, es una fuerza transformadora. Pero cuando impone miedo, culpa y obediencia ciega, se vuelve otro maíz en la mano del poder. El alma ya no busca comprender, sino que complacer, ya no busca libertad, sino favor. Ya no actúa por amor, sino por temor al castigo o por el deseo de recompensas. La competencia espiritual quien cree más. quién se purifica mejor, ¿quién será salvo? Reproduce, en clave sagrada, las lógicas del mercado, comparación, rendimiento y exclusión. Y el ser humano. Que ya lucha con miedo, su egoísmo y su fragilidad, termina creyendo que la salvación depende de su esfuerzo o su pureza, no del amor incondicional. Quizás lo que el alma necesita no es una cadena sagrada ni una carrera por el cielo. Quizás lo que busca y teme al mismo tiempo es una fe viva que no anestesie ni castigue, sino que despierte. Una fe que nos haga más humanos, no más obedientes. Porque el alma ha de encontrar sentido, qué sea caminando con los ojos abiertos, no dormida en la promesa del más allá.

¿Y si el alma humana no temiera tanto al dolor, como a la libertad?

La religión como consuelo que puede volverse adormecimiento. Al miedo al vacío, la perdida, el hombre busca sentido. La religión ofrece respuestas, pero a veces lo hace través del miedo, Más que liberar puede condicionar. Cree y obedecerás, y acaso serás salvo. Crítica sutil humana: Compite, culpa, excluye. ¿Amamos a Dios o solo tememos al infierno? Quizás el alma no busca obedecer, sino despertar y no necesita cadenas sagradas, sino una fe que abrace la duda, el amor y la libertad.

El despertar doloroso del ser estar adormecido. ¡Aquí está el problema del ser humano!: vive angustiado, acosado por sus propios actos y pensamientos, incapaz de hallar paz, no porque el mundo sea hostil, sino porque él mismo es una cárcel. Está sometido. No es una fuerza visible. sino a sus hábitos, sus miedos, sus deseos heredados, sus voces interiores que no les pertenece. No logra zafarse de lo que lo persigue, Ha sido dirigido, influenciado, moldeado y vive sin darse cuenta de ello. Vive dormido, pero sufriendo. Y lo más trágico cuando por fin despierta, cuando atisba la verdad, no se libera con humildad, sino que reacciona con soberbia. Se defiende. Se pone agresivo. No por maldad sino por no soportar la culpa de haber estado dormido tanto tiempo. La furia es una forma de ocultar la vergüenza. La agresividad una respuesta torpe al dolor de haber estado ciego. Este ser que podría abrirse a la transformación, muchas veces elige atacar antes de sanar. porque la verdad lo abruma porque su ego no soporta el espejo. Y así, el sufrimiento se recicla, se multiplica, se justifica. Solo cuando logra ver su propia sombra sin temerla, cuando deja de buscar culpables afuera, cuando se reconcilia con su fragilidad, entonces puede comenzar a vivir respetando, con respeto y en dignidad. Y solo cuando el ser deja de huir de sí mismo, deja de herir a los demás El despertar no es gloria Es una herida que si se abraza puede transformarse en luz.