Opinión 04-09-2024

El Amor de los Caracoles



Héctor Herrera Flores

Poeta villasecano.



A riesgo de parecer adulador sin pretenderlo, necesito expresar mi más profunda admiración por los escritores, particularmente, por quienes han dedicado parte importante de sus vidas, a deleitar a tantos lectores ansiosos de sumergirse en las más variadas historias que nos ofrece la literatura.

En honor a la verdad, nunca he sido un lector constante, más bien un poeta que intenta relatar pasajes de su vida con la sencillez e imperfección de muchos, aunque, talvez, con la misma pasión con la cual lo hacen los escritores.

El libro que acabo de terminar de leer, El Amor de los Caracoles de Juan Mihovilovic, más por su original nombre y por demostrar mi interés y afecto al autor, que por mi escasa pasión por la lectura, presiento que será ese impulso que me hacía falta para iniciarme como lector constante. Ello no es casualidad, porque cada uno de sus relatos, me invitó entusiastamente a leer el siguiente.

Esa capacidad de abordar la existencia humana con sus defectos, sus virtudes, sus resiliencias, sus particulares visiones y sus vivencias sobrehumanas, sin perder jamás el hilo conductor de su relato, es lo que, en mi humilde opinión, hace que un libro logre el interés y reconocimiento del lector.

Solemos considerarnos seres superiores y, sin embargo, el autor, en su libro, se encarga de denunciar nuestras debilidades, nuestros egoísmos y nuestra falta de amor, sin pretender liberarse de culpas en lo personal, sino más bien, intentando invitarnos a ser como los caracoles que se aman sin poseer un cerebro, sólo un par de antenas que, al igual que las 5 señales de esas luces que le permitían reencontrarse con Clarita, son suficientes para confesar su amor.

Permítanme destacar el alto nivel de conocimiento del autor por la vida del campo, comprensible por haber residido en Curepto por algún tiempo, pero miles hemos vivido en el sector rural y somos incapaces de descifrar con palabras lo que vemos con nuestros ojos.

Mi invitación a leer este último de sus muchos libros, en la certeza que descubrirán en este orgullo linarense, ex Juez de la República, oriundo de tierras australes, a uno de los más grandes escritores nacionales, cuyo reconocimiento sigue aún pendiente.