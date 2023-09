Opinión 12-09-2023

EL AMOR Y ORGULLO DE SER PADRE

Carlos Yáñez Olave

Podría ser criminal un ser humano que se inspira con tanta pasión, respeto, cariño y

orgullo cuando va a nacer un hijo?

Mi mirada dormida estática se posa sobre las letras que estoy imprimiendo.

Mi pensamiento congelado busca la respuesta y ciego cae al abismo del silencio y la nada.

Entonces me cubro con las frazadas de la comodidad y transcribo la inspiración de Jorge Bernabé Yáñez Olave:



“17 DE SEPTIEMBRE…

Había sol

Sobre los campos de Linares

y una rosa colorada

lloraba su perfume

a la puerta de tu casa…

hoy… fue hoy…

Cuando tú naciste, hijo…

quien te esperará

con magnolias en sus trajes?..

quien con una sonrisa

en sus labios?..

sólo ella… ella…

tu madre guardará

un suspiro y un beso

para ti.



como crecen tus ojos

cuando me miras…

y a mí se me anuda

un sollozo en la garganta

por no morirme ahí…

¡ Hijo …

qué tienes entre tus manos

para después coger

el destino? …





Podrìa ser un criminal