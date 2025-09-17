Opinión 17-09-2025

El aniversario de Chile y las glorias de su Ejército, motivo de orgullo para los integrantes del Maule Sur

Coronel Alejandro Rubilar Gaete

Director de la Escuela de Artillería



Septiembre, mes de festividades, costumbres y tradición. Nuestra comuna y la provincia se visten de blanco, azul y rojo, en honor a aquellos antepasados, que vivieron y murieron teniendo en mente el bienestar próspero de la Patria.

Junto con celebrar a Chile y sus 215 años, también hacemos un alto para rememorar todas las glorias de nuestro invicto Ejército. Un justo homenaje, a todos aquellos valientes soldados, hombres y mujeres, que lucharon en los campos de batalla o que también, sucumbieron entregando sus vidas, para proteger a los compatriotas. Haya sido en un contexto de crisis, guerra o catástrofe, el Ejército que nació en los albores de la República, fue de manera gradual cubriendo el extenso territorio nacional, desde el árido desierto de Atacama hasta el territorio chileno Antártico, de mar a cordillera, constituyendo un factor de seguridad y cohesión social para los chilenos. Por esta razón, con mucho orgullo celebramos nuestra historia y las bases de la chilenidad, desde los primeros aires independentistas, pasando por la consolidación del Estado y continuando con aquellos conflictos, crisis y guerras en las cuales nuestro país supo salir victorioso.

Como Institución permanente del Estado, el Ejército entrega garantías a la integridad del país y su desarrollo. Es un elemento importante para su seguridad ante cualquier desafío, riesgo o amenaza, especialmente, ante las complejidades y convulsiones del siglo XXI. A través del ingreso a esta Institución permanente de la República, un joven con una genuina vocación de servicio, busca la forma de realizarse teniendo como fundamento base, un profundo arraigo a la tierra que lo vio nacer, como también un amor irrestricto a la Patria. Muchos de ellos, al ingresar al servicio militar obligatorio, se entrenan y capacitan, en un marco de disciplina, respeto, trabajo en equipo y compañerismo, condición que posteriormente al regresar a la vida civil, les permite incorporarse como ciudadanos que han cumplido con su deber constitucional y que están en condiciones de continuar con estudios y trabajos para aportar a la sociedad civil.

En sus diversas áreas de misión, el Ejército contribuye a la defensa e integridad territorial del país, como también a la protección de sus ciudadanos ante emergencias y catástrofes. Conforme a los acontecimientos de las últimas décadas, ha estado presente en cada una de las situaciones complejas que han afectado al país, ya sea por conflictos sociales, desastres naturales y/o emergencias sanitarias. En cada necesidad emergente y ante el requerimiento de la autoridad civil, ha movilizado sus efectivos para asistir con sus capacidades polivalentes en diversas tareas como se constató en el mega terremoto y tsunami de 2010, la emergencia sanitaria del COVID-19 o las inundaciones del centro sur del país en agosto y septiembre de 2023. Al día de hoy, mantiene desplegados hombres y mujeres de distintos grados, en la macro zona norte para proteger nuestras fronteras y apoyar al control migratorio, y, por otra, en un estado de excepción constitucional en la macro zona sur desde el año 2021, brindando seguridad y protección a la población.

En Linares y la provincia, nuestro glorioso Ejército se encuentra representado por la Escuela de Artillería, unidad militar e instituto formador de los oficiales y suboficiales del arma, que desde más de 100 años, ha sido responsable de entregar a Chile, comandantes especializados en la conducción táctico técnica de las unidades de artillería. Es así como, desde los primeros años de su creación, viviendo 1925, se ordena el traslado de la Escuela desde la provincia de Talca a la guarnición de Linares, lo que generó una unión indisoluble entre sociedad y Ejército; de alguna u otra forma, fue la Escuela de Artillería el motor necesario que requería ese antiguo Linares, para surgir y brillar en el tiempo hasta el día de hoy. Y fue ahí, donde surgió el arraigo necesario que debe unir a los ciudadanos con sus soldados, motivo que hace enorgullecernos.

Como dirían antiguos soldados artilleros, muchos de ellos que formaron sus familias en esta tierra encantadora; “Linares es a la Escuela de Artillería lo que la Escuela de Artillería es a Linares”. Como Director de la Escuela de Artillera, no solo se puede palpar el reconocimiento constante que la comunidad siente hacia su Escuela, sino que también, se puede dar fe, del compromiso permanente que cada soldado artillero tiene, con la defensa y seguridad del Maule Sur, como también de todo el territorio nacional, donde se le exija su despliegue. Porque de diana a retreta, día a día, educamos, formamos, instruimos y entrenamos a nuestros alumnos y soldados para cumplir con la misión constitucional de defender a Chile y proteger a sus ciudadanos hasta las últimas consecuencia. Es nuestro deber con Uds, sus familias, las generaciones futuras y antepasados.

