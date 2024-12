Nacional 15-12-2024

El antiguo vínculo con Chile del embajador nominado por Trump: Fue misionero mormón en Viña del Mar

"Novedades de la vida. Supongo que mi esposa y yo nos mudaremos a Chile", escribió Brandon Judd en la redsocial X, el 6 de diciembre, al comentar la noticia de que el Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, había nominado a su embajador en Chile. Casi de inmediato, su cuenta comenzó a recibir cientos de mensajes de chilenos que le daban la bienvenida -"Make Chile Great Again" y "Welcome ambassador", decían algunos de ellos- y lo felicitaban por la propuesta, que aún debe ser ratificada por el Senado. También le llegaron fotografías de atractivos turísticos chilenos, recetas de comidas típicas (pastel de choclo y charquicán, entre otras) e incluso pedidos para que, a propósito de su experiencia de tres décadas como agente de la Patrulla Fronteriza de su país, ayude a controlar la inmigración irregular. Hasta el Economista Flaite -popular cuenta en X que aborda las finanzas desde una perspectiva mundana- lo saludó: "Welcome to Chile ( ... ). Please help us to improve our own borders! Tenimos the fox here, compadreee!".