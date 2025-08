Opinión 06-08-2025

EL arte de saber escuchar para integrar



“Todo aporte permite crecer” . Luis Flores Tobella

Liderar con propósito :Del poder compartido a la confianza consolidada. El liderazgo no solo exige visión y decisiones firmes ,sino también una profunda comprensión del alma humana . a lo largo de mi vida como líder de equipos y testigos de múltiples experiencias organizacionales, he comprobado que la motivación diaria el reconocimiento y la claridad de los roles son fundamentales para construir organizaciones humanas, productivas y sanas .Este articulo refleja las vivencias y pretende con humildad orientar a quienes están frente de equipos o se están formando para ello .Liderar no es simplemente estar al mando ;Es estar, asumir con decisión y responsabilidad una misión que afecta a todos .Sin embargo muchos lideres, movidos por la confianza ,la buena fe o el deseo de descentralizar el poder, delegan funciones sin establecer normas claras y escritas, Esta falta de precisión debilita los propósitos iniciales y abre puertas a confusiones ,rivalidades o incluso intentos de socavar el liderazgo. He visto como ,por cercanía o amistad se entregan responsabilidades a quienes no están alineados con la visión del líder. Al sentirse en confianza ,algunos individuos comienzan a tomar decisiones sin la debida coordinación ,promoviendo alianzas que terminan por diluir la autoridad y generar divisiones. No se trata de no confiar, sino de establecer procedimientos límites y responsabilidades que protegen tanto la misión como al grupo.

El egoísmo humano muchas veces oculto bajo gestos amables, encuentran en estas grietas la oportunidad de avanzar. Hay quienes, con poca honestidad y escaso compromiso, utilizan a las delegaciones como plataforma para eliminar simbólicamente al líder y posicionarse como figuras centrales .Esta lucha de egos daña la cohesión del equipo, genera desconfianza y frustra esfuerzos de quienes desean construir en conjunto ;Aleja y distancia a muchos para no involucrarse. Esperando la oportunidad para inclinarse, abanderarse con algún próximo posible ganador que puede ser su nueva alternativa por algún grado de solidaridad, conveniencia e intereses . O por no ser escuchados o integrados oportunamente. Por eso el liderazgo debe estar sostenido con una estructura clara. La elección de los lideres debe basarse no solo en sus capacidades técnicas, sino en su habilidad de unir, integrar y ser ejemplo. Y también ,los integrantes deben comprender que el trabajo en equipo es la única vía para el verdadero avance .Un líder no puede ni debe hacerlo todo. Pero debe tener lucidez y la fuerza para marcar el rumbo, elegir bien a quien delega y sostener el control sin perder la apertura. El ser humano necesita sentirse reconocido. Y eso aprendí, porque yo lo recibí también siempre y esa actitud debía representarla de alguna forma en mi actuar ante los demás, entregarla y aún más ,en cualquier nivel en la organización ,no se trata de adulación vacía ,sino de sensibilizar con justicia lo que cada uno hace ,por el bien común ,incluso en forma

permanente. Porque esto genera, confianza , unión, colaboración genuina de toda la organización.

Escuchar y saber ver es un arte .No con los oídos solamente, sino con el alma abierta, quien escucha integra quien integra transforma .Este recorrido visual y reflexivo es una invitación a mirar de nuevo a ver al otro a recibirlo, permitir que cada mirada, cada trazo y cada palabra sean puentes hacia un liderazgo más humano y una vida más consciente. Hay miradas que no solo observan ,sino que claman en silencio. Esta pintura mía retrata el estado de tantas personas que solo esperan ser escuchadas ,no gritan ,no exigen . simplemente están y no podemos no recibirlas .Solo hay que saber ver. porque a veces, una sola mirada contiene más verdad que mil palabras, y detrás de ojos abiertos ,habita un alma que resiste el olvido ,esperando ,con dignidad silenciosa, que alguien lo escuche de verdad.