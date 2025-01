Opinión 14-01-2025

EL CANTO DE LAS MARIPOSAS

Autor: Moisés Muñoz

Novela, edit. Ediquid, 193 páginas, 2024.

Por: Juan Mihovilovich



Moisés Muñoz ha logrado construir una historia intrigante, de entrecruzamientos de vida que parecieran imposibles, pero que con clara habilidad discursiva desarrolla un verdadero drama humano, que nos va atrapando a medida que desentraña una oscura madeja de hechos concatenados mediante pausas meticulosas y certeras.

La relación amorosa de Renata Farrel y Gilbert Nicolleuxe será la punta del iceberg que nos muestra una superficie plácida, un vínculo idílico de apariencia indestructible, pero que en el trayecto se irá dislocando en paralelo, como si Gilbert, producto de una vida oculta rayana en lo siniestro, ya no pudiera controlar sus desquiciamientos y crueldades sin mayores contrapesos.

Pero claro, se trata de un periodista que a sus veinticinco años de edad pretende acceder a la sofisticada sociedad francesa con el objeto de mostrarle al mundo las vicisitudes de sus clases sociales adineradas, de las frivolidades del jet set parisino y sus entornos.

Sin embargo, no será más que la fachada tras la que subyacen intereses aberrantes, tendientes a ir eliminando, progresivamente, la invasión de inmigrantes de origen árabe en general, hacia un país orgulloso de su tolerancia, abierto al racionalismo y cuyos principios emanados de la revolución francesa del siglo XVIII, que finalizó la Edad Moderna y comenzó la Edad Contemporánea con las bases de la democracia representativa, presiente el peligro de su destrucción a través de un par de protagonistas que reaccionan con la exacerbada necesidad de preservar una sociedad descontaminada de influencias foráneas, políticas, raciales o religiosas.

Sin embargo, la contratación de Gilbert en su calidad de periodista a cargo del siniestro Monsieur L. bajo las condiciones descritas, no son sino el apronte calculador de quien irá construyendo la monstruosa personalidad de Gilbert, su lado más oscuro, condicionado por un par de ataques personales originados por inmigrantes contratados o dirigidos por Monsieur L. Su finalidad no será otra que evidenciar una personalidad opresiva latente, xenofóbica, siempre en la mira de ir minando la ola migratoria que asola a Francia y se ampara en la presunta o real injerencia del terrorismo musulmán en tierras galas.

En esa perspectiva Monsieur L. es el portaestandarte de la eliminación gradual y metódica de tal inmigración, amparado en el poder económico sostenido en la creación de una organización represiva con variados grupos violentos y que, por esas circunstancias dirigidas con precisión de relojería, otorgará a Gilbert un poder incontrarrestable bajo la égida de Monsieur L., terminando por ser su mano derecha en la elaboración de un plan mediatizado para cumplir sus bárbaros objetivos de eliminaciones selectivas.

Solo que el autor nos ha introducido varios elementos que, paulatinamente, van abriendo una auténtica caja de pandora: Renata y Gilbert acaban de casarse y el mismo día de su boda éste recibe instrucciones incontrarrestables para desarticular y reprimir a un número significativo de inmigrantes en la isla Bora, donde la pareja ha acudido a su luna de miel.

Tras un auto secuestro nocturno de Gilbert, para no despertar las sospechas de su reciente cónyuge, es trasladado a un sitio alejado de la isla donde procederá a ejecutar las órdenes dictaminadas por Monsieur L., básicamente, torturar sin misericordia a los inmigrantes capturados por la organización secreta encaminada a obtener información clasificada o tener a mano a eventuales líderes terroristas que, últimamente, han asolado con diversos atentados la vida cívica de Paris y otras ciudades relevantes de Francia.

En tal sentido vale tener presente un hecho determinante que Gilbert ignora, esto es, que Renata tiene origen árabe, que su nombre real es Zaria Sahane, hija del denominado terrorista albanés Kadhi Shane y de su madre Kedyla, que inicialmente y hasta la edad de diez años vivió en Tirana debiendo salir ambas de Albania premunidas de pasaportes con nuevas identidades que les permitieran sobrevivir en Paris, dado que el padre era profusamente buscado por las autoridades de diversos países, especialmente de Albania, razón por la que Kadhi Sahane organiza su éxodo bajo los nombres de Elizabeth Farrel y de Renata Farrel, a la sazón con diez años de edad.

De este modo y considerando que el Estado albanés a contar del año 1981 comenzó a tener signos de independencia de la órbita soviética se fueron desarrollando grupos paramilitares propensos a una hipotética liberación, dado que desde 1944 Albania se había consolidado como República. Kadhi Sahane era parte de aquellos grupos considerados terroristas y cuya captura podía ser inminente. De ahí la operación de salvataje de su esposa e hija.

Ahora bien, en la isla Boran se origina o consolida un efectivo “anillo de Giges” que sostiene parte significativa de esta interesante novela: la libertad de elección propia del ser humano ha de resolverse por la vía de la injusticia, sustentada en un aparente camino de ventaja y empoderamiento personal. He ahí la tragedia de Gilbert: una indudable obnubilación de su conciencia.

Una suerte de metamorfosis inducida, pero que hace aflorar su “yo real”, su potencialidad de sádico autoritarismo y, por ende, de la destrucción sistemática de los supuestos adversarios del sistema francés vía inmigración, con el propósito de una oprobiosa aniquilación de la dignidad humana.

Sólo que entre los inmigrantes apresados y por esos avatares del destino, el narrador consolida la aparición de Jaquem, un joven afgano flagelado, que reconocerá más tarde a su torturador, por esas casualidades que nunca son tales y que dejarán al descubierto el oscurantismo con que Gilbert ha realizado sus sanguinarios propósitos de exterminio.

Lucien, amiga entrañable de Renata, acudirá a Bora luego de la fingida operación de secuestro de Gilbert y establecerá contacto con el joven Jaquem, quien reaparecerá más tarde como un eslabón indispensable en el desarrollo conclusivo de la trama y cuyos pormenores deberá descubrir el lector.

El título de la novela, ese “canto de las mariposas”, no es antojadizo ni mucho menos. Enuncia un sentimiento femenino irrestricto y una respuesta varonil condicionada por la mentira y el cálculo medido.

Si en Renata perdura una inocencia trascendente y de entrega absoluta, en Gilbert emerge una personalidad desconocida, un fanático por la pureza racial francesa y una lucha soterrada por mantener sobre sus inclinaciones perversas la pureza del amor original por su mujer, quizás la única forma de redención posible cuando su universo secreto se disgrega y emerge con toda su terrible dimensión un desenlace sombrío, aunque con un resquicio de luz que, al menos, es un pálido intento de salvación.

Una obra que tensiona emotiva e intelectualmente, que nos muestra un mundo decadente que pugna por no sucumbir ante los embates de mentalidades enfermas, donde odio, amor y amistad ejercen sus roles contrapuestos en medio del rechazo racial, el poder político y la codicia económica.

En suma, una novela provocativa, actual, plena de significados y condicionamientos equívocos inherentes a una sociedad occidental desgastada en sus contradicciones vitales.